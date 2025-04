Nabeul en fête : La 62ᵉ Foire internationale se poursuit jusqu’au 4 mai

La 62ᵉ édition tant attendue de la Foire internationale de Nabeul a officiellement débuté hier après-midi, vendredi 18 avril 2025.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du ministre du Commerce Samir Abid, de la gouverneure de la région Hana Chouchani, ainsi que de plusieurs personnalités régionales, marquant le lancement d’un événement économique et culturel majeur pour la région qui se poursuivra jusqu’au 4 mai prochain.

La foire accueille cette année plus de 280 exposants, venus de diverses régions de la Tunisie et de pays étrangers tels que l’Égypte, le Maroc, la France, la Libye et la Syrie. Cette diversité témoigne de l’attrait international de la foire et de son rôle de plateforme d’échanges commerciaux et culturels.

Cette édition suscite un vif intérêt, avec des prévisions de fréquentation dépassant les 230.000 visiteurs, selon Habib Jelassi, président directeur général de la Société de la Foire de Nabeul (SFN), qui a précisé que les visiteurs viendront également d’autres gouvernorats de Tunisie ainsi que de l’étranger.

Habib Jelassi a également souligné le rôle de la foire dans la stimulation de l’économie locale et son statut d’espace de convivialité et de divertissement pour les familles, avec des attractions spécialement conçues pour les enfants, d’autant que le site de la foire a bénéficié d’une rénovation significative, incluant la modernisation des espaces d’exposition et l’embellissement des jardins et espaces verts.

« Ces efforts visent à offrir aux exposants et aux visiteurs une expérience optimale et à garantir le succès de cet événement d’envergure », a insisté M. Jelassi tout en réaffirmant l’engagement de la SFN à assurer une fluidité et un confort maximal pour tous les participants.

Y. N.