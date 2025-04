Pôle antiterroriste | Ahmed Souab devant le juge d’instruction ce mercredi

L’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab est attendu demain, mercredi 23 avril 2025, devant le juge d’instruction du bureau 12 du Pôle judiciaire antiterroriste.

Son audition est prévue à 10h30 a précisé son confrère er avocat Me Sami Ben Ghazi via un post publié sur les réseaux sociaux, sachant que Me Souab a été placé en garde à vue et poursuivi sur de la loi antiterroriste.

Rappelons qu’Ahmed Souab a bénéficié d’une large vague de soutien par différentes parties qui ont exprimé leur indignation suite à son arrestation, estimant que ses propos ont été sortis de leur contexte et en rappelant que l’ancien magistrat est connu pour son intégrité et son engagement en faveur des droits et des libertés fondamentales.

Y. N.