Tunisie | L’UGTT exprime sa solidarité avec Ahmed Souab

Le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé, ce mardi 22 avril 2025, sa solidarité avec l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab.

Dans son communiqué, la centrale syndicale a également exigé la libération immédiate de Me Souab et l’abandon des poursuites retenues contre lui, soulignant que l’accusation de terrorisme qui pèse sur l’avocat «est totalement infondée » et estimant qu’il est « inconcevable qu’une telle qualification puisse être appliquée à une personnalité reconnue pour son engagement civique constant, son expertise juridique et son rejet catégorique de toute forme d’extrémisme».

L’UGTT a par ailleurs dénoncé les campagnes de dénigrement visant Me Ahmed Souab depuis plusieurs semaines, estimant que celles-ci sont menée «suite aux prises de position courageuses de l’avocat et à sa fidélité inébranlable à sa mission de défenseur des droits et des libertés», lit-on encore dans le communiqué

S’exprimant également sur la préservation de l’indépendance de la justice, la centrale syndicale à lancé un appel à protéger le pouvoir judiciaire de toute pression politique ou tentative de manipulation.

Rappelons qu’Ahmed Souab, qui a bénéficié d’une vague de solidarité depuis son arrestation, est attendu demain, mercredi 23 avril, devant le juge d’instruction du bureau 12 du Pôle judiciaire antiterroriste.

Y. N.