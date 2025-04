Khaled Ezzahi nommé office manager de Sogeclair Tunisie

Le groupe français Sogeclair, spécialisé dans l’ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe (aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense), annonce dans un communiqué publié mardi 22 avril 2025, la nomination de Khaled Ezzahi au poste d’office manager de sa filiale en Tunisie.

Fort de plus de 16 ans d’expérience au sein de Sogeclair en Tunisie, Khaled Ezzahi a su démontrer un engagement constant et une expertise solide, notamment dans ses précédentes fonctions de chef de projets. Son profil, alliant compétences commerciales et capacité à fédérer les équipes et à structurer les opérations, en font un acteur clé pour accompagner le développement de la société, indique le communiqué.

Titulaire d’un baccalauréat en mathématiques, ainsi que d’un diplôme de l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (Enit), Khaled Ezzahi a rejoint Sogeclair en France, dans le cadre de son projet de fin d’études, une expérience qui a conduit à son recrutement au sein de la filiale tunisienne de l’entreprise.

«Khaled Ezzahi incarne pleinement les valeurs familiales et collaboratives du groupe. Je suis convaincue qu’il saura poursuivre et renforcer les synergies avec l’ensemble des entités de Sogeclair», a souligné Stéphanie Martel, directrice des ressources humaines au sein du groupe.

Dans ses nouvelles fonctions, Khaled Ezzahi sera en charge de la gestion quotidienne des opérations de la société en Tunisie. Il assurera la coordination des activités administratives et des ressources humaines, tout en veillant à l’optimisation continue des processus internes afin de soutenir la performance du site. Il jouera également un rôle clé dans la représentation de Sogeclair sur le territoire, en accompagnant les projets et en contribuant activement à renforcer la visibilité et l’attractivité de la société en Tunisie, en étroite collaboration avec ses directions.

«Je suis honoré par cette nomination et enthousiaste à l’idée de contribuer aux côtés des équipes, à l’amélioration continue de nos opérations. Ensemble, nous relèverons les défis à venir et poursuivrons le développement de Sogeclair en Tunisie», a déclare le nouveau promu.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté de la société française de renforcer son ancrage local tout en valorisant les talents internes, dans une dynamique de croissance responsable et durable.