L’Egypte veut accroître de 15% ses exportations vers la Tunisie en 2025

L’Égypte s’efforce d’accroître ses échanges commerciaux avec la Tunisie de 15% d’ici la fin de 2025, avec pour objectif d’atteindre 485 millions de dollars, contre 421 millions en 2023.

Cet objectif a été mis en avant lors de la visite du ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El-Khatib, en Tunisie, où il s’est entretenu, le 1er avril 2025, avec son homologue tunisien, Samir Abid, à l’occasion de la tenue, à Tunis, de la 6e session de la commission mixte tuniso-égyptienne de commerce et d’industrie.

Les deux ministres ont exploré les possibilités d’approfondir la coopération dans des secteurs clés, notamment l’agriculture, la sécurité alimentaire, le tourisme, l’industrie manufacturière et les TIC, des domaines considérés comme stratégiques pour les deux pays, qui ont souligné leur engagement commun à créer un environnement d’investissement solide et à développer des partenariats économiques bénéfiques pour les deux pays.

Selon l’Organisation générale égyptienne de contrôle des exportations et des importations, les exportations égyptiennes vers la Tunisie ont bondi de 30% en 2024, atteignant 371 millions de dollars, tandis que les importations en provenance de Tunisie ont progressé de 47% pour atteindre 50 millions de dollars.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large de l’Égypte visant à renforcer les liens économiques régionaux et à attirer les investissements étrangers. Des efforts diplomatiques parallèles ont permis au président Abdelfattah Sissi d’obtenir 7,5 milliards de dollars d’investissements qataris directs lors de récentes visites au Koweït et au Qatar.

D’après Egypt Today.