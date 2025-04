Tunisie | Trafic de drogue : La DGGN lance un appel à témoins urgent (Photos)

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a lancé un appel à témoins pour localiser deux individus activement recherchés dans le cadre d’une enquête liée à un trafic de drogue.

Dans un communiqué diffusé dans la soirée de ce mardi 22 avril 2025 soir, la DGGN a souligné l’importance de la collaboration entre les citoyens et les forces de l’ordre pour faire avancer cette affaire.

L’appel à témoin concerne les deux suspects Marouane Ben Abdelmajid Mzoughi, né le 18 juillet 1988 et résidant à Khzema Est, Sousse et Mohamed aziz Ben Salem Ben Fadhel, né le 19 novembre 2002 et domicilié à Bouhssina, Sousse.

La nature précise de leur implication dans l’affaire de trafic de stupéfiants n’a pas été précisée, mais la garde nationale souligne que toute information, même minime en apparence, pourrait s’avérer cruciale pour le bon déroulement de l’enquête et l’interpellation de ces individus activement recherchés.

Les témoins sont priés de contacter les unités de sécurité aux numéros suivants : 193, 197 et 71.860.135.

Y. N.