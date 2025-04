Foire du Livre | Tunis : Présentation du « Prix du Quai d’Orsay » par Didier Le Bret

La Foire internationale du livre de Tunis s’apprête à accueillir un événement littéraire de marque avec la présentation du « Prix du Quai d’Orsay » par Didier Le Bret, le vendredi 25 avril à 17h30.

C’est ce qu’a fait savoir l’Institut Français de Tunisie (IFT) qui est fier d’annoncer la venue de Didier Le Bret, diplomate, directeur de l’Académie diplomatique et consulaire, ancien ambassadeur de France en Haïti, ancien directeur du Centre de crise et de soutien du Ministère des Affaires étrangères..

La même source ajoute que le prix littéraire francophone inédit suscite déjà l’enthousiasme par son ambition et son jury d’exception. Sous la présidence de Pierre Haski, il réunit des personnalités littéraires de premier plan telles que Marie Ndiaye, Barbara Cassin et Alexis Jenni.

« Un prix unique, avec trois ambitions : Récompenser une fiction qui parle de l’étranger, du lien à l’autre et à l’ailleurs, faire lire et voter la communauté diplomatique et offrir aux finalistes une immersion auprès de nos ambassadrices et ambassadeurs », indique encore l’IFT.