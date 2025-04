Droits de douanes | Quand Dbeibah se prend pour Trump

Selon l’agence Nova, la Libye a décidé d’imposer des droits de douanes à un certain nombre de pays, dont la Tunisie qui se verra infliger un taux de 20%. Ce qui ne va pas manquer d’affecter les échanges commerciaux entre les deux pays * voisins aux économies très imbriquées et interdépendantes. (Ph. Poste frontalier de Ras Jedir).

Mohamed Abdelmajid Ben Ahmed

Il est ironique que le gouvernement libyen, dirigé par Abdulhamid Dbeibah, dont l’autorité est limitée à la Tripolitaine historique, cherche à imposer des mesures protectionnistes à la Tunisie après avoir bénéficié de notre hospitalité pendant des lustres.

Rappelons que lors de l’embargo international imposé à la Libye, nos frontières étaient ouvertes aux Libyens – et le sont encore, puisque ce pays est coupé en deux par la guerre civile – et nos infrastructures accueillaient leurs citoyens.

Aussi, en 2011 et au moment des évènements qui ont secoué et qui continuent de secouer ce pays, pas moins d’un million de Libyens étaient hébergés chez les Tunisiens.

Aujourd’hui, il est crucial d’attendre une réaction rapide et réfléchie du gouvernement tunisien face à cette décision prise unilatéralement et sans concertation préalable. Et surtout, il faudrait veiller à ce que les Libyens résidant en Tunisie, et ils sont très nombreux, ne soient pas affectés, tout en prenant des mesures efficaces et proportionnelles à celles imposées par les autorités de Tripoli à l’encontre de nos produits. Et last but not least, de grâce, ne nous parlez pas de «frères libyens», car il s’agit de voisins et non de frangins, des voisins qu’on n’a pas choisis et qui font tout bêtement du business… comme nous !

* Selon les dernières données publiées par le Centre de promotion des exportations (Cepex) , entre 2020 et 2024, les exportations tunisiennes vers la Libye ont enregistré une croissance annuelle de 18,75%, atteignant en 2024 de 2 452 millions de dinars.