Sidi Bouzid | Drame du transport rural : Une enfant tuée, sa sœur blessée

Un drame a secoué la délégation de Saadia dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, ce jeudi 24 avril 2025 : Une élève est décédée suite à une chute depuis l’arrière d’une camionnette qui assurait son transport vers l’école…

La sœur de la victime a également été blessée et transportée à l’hôpital par les unités de la protection civile de Regueb qui se sont dépêchées sur les lieux, accompagnées d’une ambulance de l’hôpital local.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et les responsabilités dans ce drame, qui soulève une nouvelle fois de sérieuses questions quant à la sécurité du transport utilisés par les élèves dans les zones rurales.

Les conditions souvent précaires dans lesquelles les élèves sont transportés quotidiennement représentent un risque majeur et appellent à des mesures urgentes et efficaces pour garantir leur sécurité et leur bien-être …

Y. N.