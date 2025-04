Hassan Massoudy | Le poète et le calligraphe

D’un livre à un autre, le calligraphe irakien vivant en France, Hassan Massoudy, poursuit son Odyssée dans l’univers de la poésie arabe et universelle, lui apportant une gestuelle calligraphique moderne, quittant le trait classique et traditionnel pour l’ouvrir sur un monde esthétique des plus originaux.

Depuis des décennies, de livre en livre, Hassan Massoudy a fait de la calligraphie un acte culturel comme visage arabe et le rapprocher du public européen et occidental. Mais pas seulement, aussi, auprès de la jeunesse née dans le milieu de l’émigration, sans repères des origines.

Dans son dernier livre, ‘‘Hassan Massoudy : The Poet and the Calligrapher’’, qui parait dans une version anglais-arabe chezSaqi Books, London, 2025, une vraie pléiade de poètes arabes, d’Al-Buhturi en passant par Al-Chanfara, Al Mutanabbi, Ibn Hamdis ou Ibn Zaydoun jusqu’à Gibran, Chebbi, Al-Malaika ou Sayyab, côtoient Baudelaire, Victor Hugo, Prévert, Shakespeare, Keats, Blake ou Tagore…

La poésie arabe est plongée dans le bain de la poésie mondiale grâce au travail de documentation d’Isabelle Massoudy, la compagne de l’artiste-calligraphe. Hassan Massoudy donne à ses calligraphies des formes libres, aux couleurs qu’il fabrique lui-même avec divers pigments rassemblés dans une collection rare.

Les traductions sont assurées, du français, par Nico Callaghan, de l’arabe, par Elisabeth Jaquette.

L’éditeur Saqi écrit sur la couverture : «Le poète est le prince des mots, le calligraphe est le chorégraphe». Propos largement vérifiables dans ce beau livre, soigneusement imprimé et présenté.

Tahar Bekri