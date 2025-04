Le rideau est tombé sur la deuxième édition du festival de la Rose de Kairouan qui s’est déroulée du 18 au 20 avril 2025 sous le thème «Kairouan aux senteurs des roses». Ce festival a pour objectif de positionner Kairouan, comme la principale zone de production de roses à parfum en Tunisie et de renforcer son attractivité comme destination incontournable qui offre à ses visiteurs de nouvelles prestations touristiques plus authentiques autour de ses produits phares, notamment la Rose de Kairouan.

L’ouverture du festival a coïncidé avec le lancement du mois du patrimoine à Kairouan et a été marquée par une activité festive intense au Boulevard des Arts dans la ville de Kairouan. Elle a vu la présence d’un grand nombre de visiteurs de tous les âges qui ont assisté à des animations culturelles très variées.

Une expo-vente a été organisée, permettant de découvrir une grande variété de produits cosmétiques et agroalimentaires à base de la Rose de Kairouan, ainsi que des produits d’artisanat qui mettaient en avant la rose comme thème artistique.

Au programme également un concours pour l’élection de Miss Rose et une soirée musicale qui a réuni plusieurs artistes de la région.

Au nom de la rose

«Le festival m’a permis de faire découvrir ma gamme de produits à plusieurs visiteurs venus d’autres régions de la Tunisie pour découvrir la Rose de Kairouan sous toutes ses formes», a témoigné Monia Guesmi, propriétaire de la marque Moon Beauty, qui a participé à la foire avec une gamme cosmétique très variée incluant des crèmes solaires, des sérums, des gels nettoyants, des crèmes gommage, des gels exfoliants, des savons et bien d’autres produits à base d’extraits de la Rose de Kairouan .

«Je suis artisane depuis des années et je produis des articles de bijouterie, broderie et tissage. J’ai réussi à introduire la rose comme thème artistique dans mes nouvelles créations comme ces foulards et ces sacs en tissu ou encore ces bracelets artisanaux et ces colliers parfumés à la rose», précise Hanen Troudi en montrant fièrement ses créations.

Le deuxième jour du festival s’est déroulé dans la localité de Khazazia et a débuté par une balade au cœur d’une roseraie, suivie d’un petit déjeuner convivial composé de produits de la région où la rose était à l’honneur.

Mezri Haddeji, le propriétaire de la roseraie et membre du comité d’organisation du festival a précisé : «Notre objectif n’est pas seulement de faire connaitre l’abondance et la qualité de nos roses très recherchées par les maisons de parfum mais aussi d’offrir à nos visiteurs l’opportunité de vivre des expériences immersives en participant à la cueillette des roses ou aux ateliers de distillation».

Au programme de la journée figuraient également des expo-ventes de produits à base de rose, un marché de roses fraîches du producteur au consommateur ainsi qu’une animation folklorique. Les touristes nationaux et internationaux ont pu assister à ces festivités et découvrir cette richesse patrimoniale.

La troisième journée a été organisée à DhraaTammar, deuxième localité connue par la culture du rosier, et a commencé par une visite matinale du marché des roses suivie d’une balade guidée dans les roseraies. Plusieurs activités étaient inscrites dans le programme à savoir des ateliers de calligraphie, de sculpture sur les fruits et légumes, des animations culinaires, des spectacles de musique et de poésie ainsi que des animations pour enfants.

La journée a vu l’organisation du concours de la meilleure pâtisserie à base de roses qui est déjà à sa troisième édition et vise à mettre en valeur la créativité culinaire de Kairouan. «Il y a deux ans, j’avais remporté la médaille d’or de ce concours pour mon makroudh préparé avec la poudre de pétales de rose et parfumé à l’eau de rose. Aujourd’hui, c’est avec un grand honneur que je participe comme membre du jury», raconte Halima Barrak, propriétaire de la pâtisserie Barrak. «La médaille que j’avais remportée à l’époque m’a donné plus de notoriété et m’a ouvert des portes pour améliorer mon activité et augmenter mes ventes» précise Mme Barrak.

Une nouvelle dynamique commerciale

Des hôtels et maisons d’hôtes ainsi que des restaurants et des pâtisseries ont également célébré le festival à leur manière en mettant en avant la Rose de Kairouan aussi bien dans leurs prestations que dans leur offre de produits. Il s´agit d´une nouvelle dynamique qui va certainement se prolonger tout au long de l’année en vue de rehausser l’image de la Rose de Kairouan comme étant un produit du terroir phare de la région. «Remarquez bien cette belle décoration qui donne plus de charme à notre établissement et sentez bien cette odeur de rose qui se propage partout. Nos produits d’accueil sont à base de la Rose de Kairouan et nous avons même baptisé l’une de nos suite La Rose», précise Kaouther Kechrid, gérante de l’hôtel de charme Dar Alouini.

Youssra Boussetta, gérante du restaurant Brija raconte : «Depuis un moment, nous proposons à nos clients des menus spéciaux à base des produits du terroir. Aujourd´hui nous célébrons le festival des roses à notre manière. Dès l’entrée, nous accueillons les clients avec un rituel spécial autour de la Rose de Kairouan et nous leur proposons des menus savoureux avec la rose et ses extraits. Ils peuvent également déguster des pâtisseries ou des boissons à base de rose.»

Le volet scientifique a également été présent en marge de cette édition à travers une conférence sous le thème «La Rose de Kairouan : ses caractéristiques et son potentiel de valorisation». Cette conférence a mis sous les projecteurs les caractéristiques de la Rose de Kairouan faisant d’elle un produit typique de la région et ce à travers la présentation des résultats de la recherche qui prouvent la différentiation de ce produit au niveau du rendement et de la qualité de ses extraits très recherchés en parfumerie et en cosmétique.

« Les résultats des recherches que nous avons menées prouvent que les roses issues de l’espèce Rosa Damascena cultivées à Kairouan et principalement à Khazazia et DhraaTammar donnent une huile essentielle et une eau de rose de qualité meilleure que celles issues des roses cultivées dans d’autres régions. Ceci est dû surtout au microclimat qui a un impact sur la qualité», précise Lamia Krichen, chercheur au Laboratoire de génétique moléculaire, immunologie et biotechnologie de la Faculté des sciences de Tunis.

Valorisation des produits du terroir

Le festival a été organisé dans le cadre de la première Stratégie tunisienne de promotion et de valorisation des produits du terroir, qui est en train d´être mise en œuvre dans le gouvernorat de Kairouan depuis 2022, sous le leadership de l’association Kairouan Madinaty en étroite collaboration avec le bureau de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) à Kairouan, le Commissariat régional au tourisme, le Commissariat régional aux affaires culturelles, le Commissariat régional au développement agricole et le bureau de l’Agence de promotion de l’investissement agricole (Apia) dans la capitale des Aghlabides, avec une forte implication des producteurs et des entreprises de transformation de rose.

Le comité d´organisation a été appuyé par le Projet d’accès aux marchés des produits agro-alimentaires et de terroir (Pampat) financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (Seco) et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi).

La Rose de Kairouan a été sélectionné comme l’un des produits phares du gouvernorat et reçoit l’appui du projet Pampat. Tout un programme de valorisation et de promotion est en train d’être mis en œuvre en partenariat avec les différentes institutions concernées tout en impliquant les acteurs privés et la société civile.

Communiqué.