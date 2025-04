Braquage à l’arme blanche dans une pâtisserie à Nabeul | Le suspect arrêté

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation d’un individu d’origine subsaharienne pour vol sous la menace d’une arme blanche dans une pâtisserie à Nabeul.

L’opération, menée par le district de Nabeul, fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant un individu qui s’est introduit dans la pâtisserie et qui a brandi une arme blanche, menaçant la vendeuse, avant de lui dérober son téléphone portable ainsi qu’une somme d’argent.

Ce dernier a rapidement été identifié et localisé et différentes brigades chargées de l’enquête l’ont interpellé, précise la DGSN en ajoutant que le téléphone portable et l’argent volés ont été récupérés.

Outre le vol et la tentative d’agression à l’arme blanche, l’enquête a révélé que l’individu était entré illégalement sur le territoire tunisien et il a été placé en détention sur ordre du ministère public, lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.