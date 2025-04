Euro NCAP | Le Jaecco J7 SHS obtient la note de sécurité 5 étoiles

La qualité mondiale brille : le Jaecoo J7 SHS a obtenu d’excellents résultats aux tests du Programme européen d’évaluation des véhicules neufs (Euro NCAP). Avec des scores supérieurs à 80% dans toutes les catégories, il a obtenu la note mondiale de sécurité 5 étoiles.

Parmi les modèles Omoda et Jaecoo, l’Omoda C5 a obtenu jusqu’à présent cinq étoiles aux tests Euro NCAP, ANCAP et Asean NCAP. L’Omoda E5 a également obtenu cinq étoiles aux tests Euro NCAP et ANCAP. Avec la note cinq étoiles obtenue par le Jaecoo J7 SHS à l’Euro NCAP, la sécurité cinq étoiles de toute la gamme de la marque est largement reconnue mondialement.

Le 9 avril courant, l’Euro NCAP a publié ses dernières notes de sécurité. Le Jaecoo J7 SHS d’Omoda&Jaecoo a réalisé des performances exceptionnelles, obtenant la prestigieuse note mondiale de cinq étoiles avec des scores supérieurs à 80% dans toutes les catégories de test. Cette performance met en lumière sa conception de sécurité exceptionnelle et ses technologies de sécurité avancées, démontrant ainsi les solides capacités de sécurité du modèle.

Auparavant, l’Omoda C5, premier véhicule à carburant de la marque à avoir été mondialement reconnu, avait obtenu successivement cinq étoiles aux tests de sécurité internationaux, notamment aux tests Euro NCAP, ANCAP et Asean NCAP.

L’Omoda E5, véhicule à énergie nouvelle, a également réalisé d’excellents résultats et obtenu cinq étoiles aux tests Euro NCAP et ANCAP.

Cette fois, le Jaecoo J7 SHS a obtenu la note de sécurité la plus élevée. Fort de ses précédents succès, il témoigne de la qualité et des normes de sécurité mondiales de tous les modèles Omoda&Jaecoo, qui ont obtenu cinq étoiles.

Nouvelle référence en matière de sécurité des déplacements

Lors des tests Euro NCAP, le Jaecoo J7 SHS a obtenu un score de 81% aux tests de protection des occupants adultes et de 80% aux tests de protection des enfants, de protection des usagers vulnérables de la route (piétons) et de systèmes d’assistance à la sécurité. Tous ses résultats ont largement dépassé la norme cinq étoiles et il a finalement obtenu la note cinq étoiles Euro NCAP avec succès. Cela illustre parfaitement les normes internationales de la marque et la qualité de fabrication de ses produits.

L’obtention de la note exceptionnelle de 5 étoiles Euro NCAP par le J7 SHS témoigne de la qualité exceptionnelle de sa technologie Super Hybride.

Premier modèle d’Omoda&Jaecoo équipé d’un système super hybride révolutionnaire à l’échelle mondiale, le J7 SHS offre des performances de pointe, une autonomie ultra-longue, une consommation de carburant ultra-faible et une autonomie 100 % électrique exceptionnelle. Il s’inscrit non seulement dans la dynamique de conduite des voitures de performance, mais garantit également une stabilité à toute épreuve sur toutes les routes grâce à sa transmission hybride dédiée (DHT) intelligente, gage de sécurité.

Le moteur hybride dédié (DHE) 1.5TGDI de cinquième génération affiche un rendement thermique de pointe de 44,5%, associé à un système intelligent de gestion de l’énergie qui allie accélérations puissantes et consommation de carburant ultra-faible.

Son système de batterie, leader du secteur, offre non seulement une autonomie 100% électrique étendue, mais garantit également une sécurité électrique complète avec une plage de fonctionnement ultra-large de -35 °C à 60 °C.

Répondant aux normes de sécurité les plus strictes, le J7 SHS illustre parfaitement la fusion entre sécurité de pointe et technologie hybride de pointe, créant un avantage concurrentiel inégalé.

Fort de son leadership global en matière de technologie Super Hybrid, le J7 SHS redéfinit les normes de sécurité pour la nouvelle ère énergétique.

Leadership technologique et sécurité 5 étoiles pour toute la gamme

Omoda&Jaecco est né pour les véhicules à énergie nouvelle. Avec une gamme de produits dynamique couvrant les motorisations thermiques, électriques et hybrides, la marque met en avant sa remarquable force et sa vision d’avenir.

Véhicule hybride, le Jaecoo J7 SHS est équipé de technologies énergétiques révolutionnaires de pointe. Lors des tests d’endurance, il affiche les meilleures performances de sa catégorie, la meilleure autonomie, la plus faible consommation de carburant en charge continue et la plus longue autonomie en électricité pure de sa catégorie. Il offre la meilleure solution de véhicules à énergie nouvelle au monde aux utilisateurs du monde entier, mettant en avant ses capacités exceptionnelles.

Depuis début 2025, le J7 SHS a participé à des marathons mondiaux de super hybrides dans plus de 10 pays et régions d’Asie, d’Europe, d’Afrique et des Amériques.

Lors des essais Super Hybrid Marathons à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande, le J7 SHS a atteint une autonomie exceptionnelle de 1 427,5 km, tout en maintenant une consommation de carburant ultra-faible en charge continue (CS) de seulement 3,5 L/100 km.

Le modèle a également établi un nouveau record aux Philippines avec une autonomie record de 1 488,8 km. Lors d’essais approfondis menés au Brésil, en Amérique, le J7 SHS a démontré ses capacités d’endurance exceptionnelles en atteignant 1 453,9 km, décrochant ainsi la deuxième place du défi d’endurance Global Super Hybrid Marathons et validant sans équivoque ses performances de pointe en matière d’autonomie longue durée.

Aujourd’hui, les normes de sécurité des véhicules à énergies nouvelles sont en cours de redéfinition. L’intégration étroite de la technologie SHS de pointe et des normes de sécurité Euro NCAP de haut niveau permet d’atteindre l’efficacité de protection ultime du SHS J7, où 1+1>2.

À l’avenir, Omoda&Jaecoo s’appuiera sur le SHS comme moteur principal, intégrant l’ADN de la sécurité tout au long du processus de développement produit.

Grâce à une innovation technologique continue, Omoda&Jaecoo fera progresser les normes de sécurité et créera des solutions de mobilité futures pour les marchés mondiaux, alliant sécurité optimale, performances exceptionnelles et expériences intelligentes. Cela ouvrira la voie à une nouvelle ère de sécurité à un niveau supérieur.

Communiqué.