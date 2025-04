Visite à Me Souab en prison | «Moral au beau fixe et appel à la mobilisation»

L’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab, actuellement détenu à la prison civile de la Mornaguia, se porte bien et son moral est au beau fixe, rapporte son avocat Sami Ben Ghazi.

C’est ce qui ressort d’une visite effectuée à la prison par Me Ben Ghazi, qui affirme que son confrère garde le moral et remercie par ailleurs tous ceux qui l’ont soutenu.

Ahmed Souab a également affirmé avoir été très touché par la présence de ses consœurs et confrères lors de son interrogatoire et a salué leur performance et leur unité, y voyant un signe de soutien important.

Il a aussi tenu à adresser ses salutations les plus chaleureuses à toutes les personnes qui l’ont soutenu et ont manifesté leur solidarité à son égard, les appelant à une mobilisation massive lors du rassemblement prévu vendredi à 17h30 devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens à Tunis.

Me Sami Ben Ghazi a également annoncé qu’une nouvelle date d’interrogatoire pour Ahmed Souab a été fixée au lundi 28 avril.

Y. N.