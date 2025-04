Conducteur de bus violenté par des policiers | Communiqué de la Fédération du transport

La Fédération générale du transport a exprimé sa solidarité avec le chauffeur de bus de la Société régionale de transport de Nabeul, qui a été pris pour cible par des agents de sécurité alors qu’il était en plein exercice de ses fonctions.

Le bureau exécutif de la Fédération a exprimé sa ferme condamnation face à cet acte qu’il qualifie de « choquant et indigne des institutions de l’État », tout en lançant un appel au ministère de l’Intérieur, à ouvrir sans délai une enquête approfondie.

Dans son communiqué, la Fédération souligne l’importance d’identifier les policiers responsables de cette agression et de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils répondent de leurs actes : « Au-delà de la sanction, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de prévention efficaces pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir ».

Tout en réaffirmant son « profond respect pour les institutions de la République et les forces de l’ordre qui veillent à la sécurité de tous », le bureau exécutif de la Fédération générale du Transport a tenu à rappeler que « le respect de la loi et des droits fondamentaux des citoyens est un pilier essentiel de toute société démocratique et que nul n’est au-dessus de la loi ».

Notons que le conducteur a annoncé, dans la soirée de ce mercredi, avoir saisi la justice, tout en remerciant tous ceux qui l’ont soutenu, notamment les citoyens qui sont intervenus le jour de l’incident, la Société qui l’emploie ses dirigeants et employés ainsi que les différents syndicats…

Y. N.