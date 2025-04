Tunisie | Japon : Nouveau projet photovoltaïque de 100 MW à Sidi Bouzid

L’ambassade du Japon en Tunisie a annoncé qu’un projet photovoltaïque de 100 MW à Sid Bouzid a été sélectionné pour bénéficier d’une subvention du Gouvernement du Japon jusqu’à 2 milliard de yens (42 millions de dinars).

Le projet sera mis en œuvre par une joint-venture Japon-Norvège selon les accords signés avec le gouvernement tunisien et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Stg) le 24 mars dernier, rappelle l’ambassade du Japon dans un communiqué publié ce vendredi 25 avril 2025 et dans lequel elle se félicite de la collaboration tuniso-japonaise dans la lutte contre le changement climatique

La même source précise que cette subvention sera fournie dans le cadre du Mécanisme d’échange de crédits carbone (MCC), dont le protocole a été signé par les Gouvernements du Japon et de la Tunisie lors de la TICAD8 en août 2022, et sera la troisième de ce genre, suivant les deux projets photovoltaïques déjà en cours de construction à Sidi Bouzid et à Tozeur.