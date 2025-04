Pourquoi LFI est la cible d’une campagne de haine en France?

Il y a aujourd’hui dans les médias français une véritable campagne de haine contre le SEUL parti de gauche en France, La France Insoumise (LFI) et contre son leader Jean-Luc Mélenchon.

Lahouari Addi *

Les médias en France veulent l’abattre non pas parce qu’il est de gauche, mais parce qu’il a une position claire sur le génocide à Gaza.

L’autre raison de la peur de la droite en France est que le parti de Mélenchon fasse élire en nombre des Français des banlieues populaires. LFI est en effet susceptible de remporter les municipalités des banlieues populaires en 2026, ce qui ferait entrer au Sénat un grand nombre d’élus aux noms qui font mal aux oreilles: «le sénateur Noreddine a voté contre le projet de loi…, le sénateur Mouloud critique le gouvernement sur sa politique en Afrique… le sénateur Ahmed déclare que la France devrait user de son droit de véto pour…»

Bruno Retailleau [ministre de l’Intérieur qui pâture sur les terres de l’extrême droite, Ndlr], Marine Le Pen [leader du Front national, Ndtl] et la gauche caviar ont des cauchemars à ce sujet.

Ce qui est reproché à LFI c’est de vouloir intégrer les populations des banlieues populaires dans les institutions françaises, ce qui risque de mettre fin à la politique de l’indigénat. La gauche caviar cherchait à cacher la situation néocoloniale des banlieues en créant des associations bidon comme «Touche pas mon pote» et «Ni putes ni soumises». Avec LFI, les Français des banlieues populaires dirigeront des municipalités, feront entendre leurs voix à l’Assemblée nationale et au Sénat. C’est cette fonction tribunicienne de LFI que craignent la droite et la gauche molle qui n’a rien de socialiste, ni même de réformiste.

Hier, c’était la peur de l’ouvrier dont on disait qu’il allait détruire les bases économiques de la civilisation, et aujourd’hui c’est la peur des Français des anciennes colonies soupçonnées de ne pas aimer leur pays, la France. La réalité est qu’ils n’aiment pas les élites dirigeantes racistes et non la France.

* Professeur à l’Institut d’études politiques de Lyon.