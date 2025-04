L’Asie-Pacifique danse sur un volcan

L’Inde, le Pakistan et la Chine ont d’importants contentieux frontaliers et territoriaux et nourrissent de profonds griefs mutuels. Ils semblent avoir le doigt sur la gâchette avec la nuance de taille qu’il s’agit de puissances nucléaires.

Elyes Kasri *

Regain de tension et bruit de bottes entre la Chine, l’Inde et le Pakistan. Après une Europe saignée à blanc et reléguée à un statut géostratégique périphérique, la zone Asie-Pacifique annonce les tensions et conflits du XXIe siècle avec en filigrane la course au leadership mondial entre la Chine en pleine ascension et les Etats-Unis d’Amérique, puissance en repli, tiraillée entre l’exceptionnalisme et l’isolationnisme.

Cette tension qui est montée d’un cran à la suite du duel douanier entre Pékin et Washington et la récente visite, le 21 avril 2025, du vice président américain J. D. Vance en Inde [actuellement dirigé par l’hypernationaliste et islamophobe Narendra Modi, Ndlr], pourrait déraper en un conflit armé généralisé et même nucléaire.

Après la série d’escarmouches douanières et économiques et les tensions et passes d’armes entre comparses et alliés respectifs, les principaux protagonistes de la course au leadership mondial pourraient en arriver à en découdre directement.

Je me rappelle en 2002, lorsque j’étais en poste à New Delhi, au pic de la tension entre l’Inde et le Pakistan, les compagnies aériennes annulaient progressivement leurs vols sur les deux pays qui s’engageaient entretemps dans une comptabilité macabre de ce qui resterait de leur population et de celle de la partie adverse après une attaque nucléaire.

L’Inde, le Pakistan et la Chine ont d’importants contentieux frontaliers et territoriaux et nourrissent de profonds griefs mutuels. Ils semblent avoir le doigt sur la gâchette avec la nuance de taille qu’il s’agit de puissances nucléaires.

* Ancien diplomate.