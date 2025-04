L’étrange disparition du Franco-Tunisien Jalloul Dallaji

Donné pour disparu en France, Jalloul Dallaji, un Franco-Tunisien de 84 ans, serait peut-être rentré en Tunisie. Thèse que sa famille écarte totalement. Le Figaro raconte l’histoire de cette étrange disparition.

Jalloul Dallaji, un Franco-Tunisien de 84 ans installé en colocation à Saint-Martin-du-Var, près de Nice (Alpes-Maritimes), n’a pas donné signe de vie depuis le 13 décembre dernier. Ce jour-là, l’octogénaire avait été vu pour la dernière fois dans le bus 59 en direction de son domicile de Saint-Martin-du-Var, dans l’arrière-pays niçois.

Jalloul Dallaji, installé en colocation à Saint-Martin-du-Var, près de Nice (Alpes-Maritimes), n’a plus donné signe de vie depuis le 13 décembre dernier. La trace de l’octogénaire a été perdue ce jour-là dans le courant de l’après-midi tandis qu’il cheminait par le bus 59 vers son domicile après avoir été à la mosquée. Depuis, plus rien.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Saint-Martin-du-Var. Des images de vidéosurveillance ont notamment été exploitées, en vain. Des battues ont ensuite été organisées avec le déploiement de moyens conséquents, les militaires explorant alors la piste d’un accident. L’octogénaire pourrait avoir manqué son arrêt de bus et décidé de rentrer à pied le long de la très fréquentée et réputée dangereuse route de Grenoble, qui longe les rives du Var, un fleuve côtier. Malheureusement, de ce côté-ci non plus, les investigations n’ont rien donné.

Voyant l’enquête s’enliser, la famille du disparu, son frère en particulier, s’en est remise à l’Association d’assistance et de recherche des personnes disparues (ARPD). «De notre côté nous sommes sûrs qu’il est bien monté dans le bus au moins jusqu’à l’arrêt Saint Isidore, à l’ouest de Nice, là où l’un de ses amis est descendu. Mais ensuite, c’est le trou noir», explique Isabelle, l’une des enquêtrices de l’association dans le département. Cette dernière ne cache pas son inquiétude : «Plus le temps passe, plus l’espoir de le retrouver en vie diminue… Nous sommes allés à la morgue de Nice pour consulter le registre des morts sous X, mais cela n’a rien donné.»

L’enquêtrice ne croit pas qu’il puisse s’agir d’un acte criminel. «Monsieur Dallaji avait de nombreux amis et aucun problème avec personne. Aucune dette d’argent non plus», assure-t-elle. Et si, finalement, l’octogénaire avait filé à l’anglaise vers son pays d’origine ? C’est en tout cas ce que laisse entendre une source judiciaire. «Tout porte à croire que ce monsieur est rentré en Tunisie sans prévenir ses proches», indique-t-elle. Sollicité, le parquet de Nice confirme que l’enquête a été classée sans suite pour «absence d’infraction». Et d’indiquer sans plus de détails : «L’hypothèse privilégiée est en effet celle d’un départ volontaire du territoire français.»

Un épilogue aussi rassurant qu’invraisemblable. «J’ai eu confirmation de la famille de Monsieur Dallaji que celui-ci n’est pas retourné en Tunisie», soutient Isabelle, déroutée par cette conclusion, elle qui travaille encore activement sur ce dossier. Bien qu’officiellement close, l’affaire laisse derrière elle bien des zones d’ombre.