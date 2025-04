Du nouveau sur le meurtre de l’avocate Mongia Mannai à Manouba

On en sait un peu plus sur le crime familial perpétré le weekend dernier au quartier de Chabaou, à Oued Ellil, au nord de Manouba, et dont fut victime l’avocate Mongia Mannai.

Le corps de la victime a été retrouvé complètement brûlé dans la soirée du samedi 26 avril 2025, dans le canal des eaux du nord, derrière le complexe sportif de Manouba, à l’ouest de Tunis.

L’enquête menée par les agents de la Garde nationale de Manouba a abouti à l’arrestation, le lendemain du meurtre, de trois suspects : l’ex-époux de la victime, l’un de ses deux fils et le gérant d’une station service.

Un neveu de la victime, Ghaith Hammami, est intervenu par téléphone ce mardi 29 avril dans la matinale de Jawhara FM pour affirmer que Mongia Mannai avait deux jumeaux, Nour et Nadhir, nés en 1993, dont elle avait financé les études à l’étranger. L’un est devenu ingénieur et l’autre médecin. Ils sont tous deux très proches de leur père et étaient présents à Tunis au moment du meurtre. Nour est parti à l’étranger après le meurtre, alors que Nadhir a été arrêté le lendemain.

Autre élément important : la défunte possédait une station services qu’elle louait au 3e prévenu, le gérant de cette station.

L’enquête en cours doit déterminer les responsabilités de chacun des quatre suspects dans le meurtre, sachant que la victime avait été tuée chez elle, à Chabaou, avant que son corps ne soit brûlé puis transporté et jeté dans un canal à Manouba. Des traces de sang de la victime ont été retrouvées lors de la perquisition effectuée à son domicile par la police.

Les funérailles de la victime ont lieu aujourd’hui au cimetière Sidi Yahia, à El Omrane, à Tunis.

I. B.