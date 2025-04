Ukraine | Le fils d’une responsable de la CIA mort pour la Russie de Poutine

Le Washington Post (WP) a révélé que le fils d’une responsable de premier plan de la CIA, le service de renseignement extérieur des Etats-Unis, a été tué alors qu’il combattait avec l’armée russe en Ukraine. Il s’appelle Michael Gloss et il était âgé de 21 ans. Ses parents ignoraient totalement qu’il participait à la guerre et surtout qu’il combattait aux côtés des Russes. Ils ne l’ont appris qu’après sa mort.

Imed Bahri

Michael est le fils Larry Gloss, un vétéran de la guerre d’Irak, et de Juliane Gallina qui est directrice adjointe de la CIA chargée de l’innovation numérique. Michael est décédé en avril 2024 dans la région de Donetsk dans l’est de l’Ukraine mais l’information vient tout juste d’être révélée.

Larry a décrit son fils comme un jeune homme épris de paix et un défenseur de la conservation de l’environnement. Le WP a rapporté qu’il était l’un des rares Américains à avoir combattu aux côtés des forces russes dans leur guerre contre l’Ukraine, une histoire qualifiée de «bizarre» par le journal américain qui a cité le père disant que son fils avait grandi dans une banlieue chic de Washington D.C et qu’il avait souffert de maladie mentale pendant la majeure partie de sa vie.

Selon Larry, Michael était un farouche opposant aux principes de la classe dirigeante aux États-Unis. Il pourrait être qualifié d’antisystème et il était également indigné par le soutien de Washington à Israël et à la guerre à Gaza.

Une affaire familiale privée, estime la CIA

Le WP rapporte que Michael avait 17 ans lorsqu’il a commencé à se rebeller contre les valeurs auxquelles croyaient ses parents. Il a précisé que le père, qui dirige une entreprise fournissant des équipements de sécurité électronique, et la mère ont reçu la nouvelle du décès de leur fils en juin 2024 par l’intermédiaire d’un responsable des affaires consulaires du département d’État américain.

Jusqu’à ce moment-là, ils n’avaient aucune idée que leur fils se trouvait en Ukraine et encore moins qu’il combattait aux côtés de l’armée russe.

Le père a déclaré que le certificat de décès de son fils délivré par les autorités russes confirmait que Michael était décédé le 4 avril de l’année dernière lors d’une attaque d’artillerie après avoir saigné abondamment. Le certificat qu’il est mort alors qu’il courait pour aider son camarade blessé, essayant de le protéger.

Bien que la famille de Michael l’ait enterré en décembre dernier et ait incinéré sa dépouille la semaine où son corps lui a été rendu, la vérité sur sa mort en Ukraine n’a été révélée que vendredi dernier dans un article publié par iStories, un site Web de journalisme d’investigation russe basé hors de Russie.

Dans un bref communiqué publié vendredi, la CIA a considéré la mort de Michael comme une affaire familiale privée et non comme une question de sécurité nationale.

Larry a déclaré au WP que Michael s’était rendu en Géorgie en juin 2023 où il avait participé à un rassemblement pour un mouvement appelé la Rainbow Family dont les adeptes adhèrent à une idéologie commune de conservation de l’environnement et se qualifient d’«Amis de la nature et de toute l’humanité».

Des «touristes de guerre»

Un mois après son arrivée en Géorgie, Michael a envoyé un message à ses parents via WhatsApp leur disant qu’il était entré en Russie et qu’il allait rencontrer des amis du groupe. Par la suite, en septembre 2023, Michael a informé ses parents qu’il avait l’intention de rester en Russie pendant un certain temps mais ils ne savaient pas qu’il avait rejoint l’armée russe.

En décembre de cette année-là, Michael a été envoyé sur le front ukrainien, selon iStories, qui a interviewé un soldat russe du 137e régiment aéroporté qui a déclaré connaître Michael et que l’Américain avait été rattaché à une unité d’assaut.

Le WP a cité Ralph Gough, un ancien haut responsable de la CIA responsable des opérations européennes et eurasiennes, qui a déclaré que plusieurs milliers d’Américains sont allés sur les champs de bataille pour se battre pour l’Ukraine, ajoutant que certains d’entre eux sont des «touristes de guerre qui partent rapidement après leur première rencontre avec l’artillerie moderne et les drones» et que d’autres, qui ont choisi de rester pour continuer à se battre, sont au nombre de 2 000 à 3 000.

De son côté, Megan Mobbs, présidente de l’organisation américaine à but non lucratif RT Weatherman, qui aide à rapatrier les dépouilles de citoyens américains, a déclaré qu’au moins 75 Américains sont morts en combattant aux côtés des Ukrainiens. Par contre que des Américains comme Michael combattent pour la Russie de Poutine et y laissent leur vie, ce n’est pas du tout commun.