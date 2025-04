Tunisie | Kaïs Saïed est-il au pouvoir ou dans l’opposition ?  

Kaïs Saïed, dont on ne sait plus s’il incarne le pouvoir ou l’opposition, se complait dans la posture de l’observateur critique, antisystème s’il en est, qui fulmine sans cesse contre un appareil d’Etat et une administration publique qui ne montrent pas beaucoup de zèle à suivre ses recommandations et ses instructions.

Pour Kaïs Saïed, l’impératif est de «donner la priorité, dans les projets de loi et de décret, à la résolution définitive et irrévocable de toutes les questions sociales» et de «demander des comptes à ceux qui, au sein des institutions étatiques, rechignent à répondre aux revendications du peuple tunisien».

C’est ce que le président de la république a réitéré en recevant, lundi 28 avril 2025 au palais de Carthage, la Première ministre Sarra Zaafrani Zenzeri.

Pour lui, cette phase de l’histoire de la Tunisie est celle d’une «lutte de libération nationale» menée par le peuple contre un régime en place «qui ne cherche qu’à se préserver et à aggraver la situation dans le pays par tous les moyens».

Le chef de l’État a souligné que la Tunisie compte sur sa jeunesse compétente et dévouée, ajoutant que le peuple tunisien a fait preuve d’une conscience qui a démasqué ceux qui ont feint l’opposition pendant une décennie. Adversaires d’hier et alliés d’aujourd’hui, ces derniers ont finalement révélé leur véritable nature, ce qui leur a valu le rejet de l’histoire et du peuple, selon ses termes.

Cependant, les efforts se poursuivent et les solutions mises en œuvre sont radicales et non illusoires ou mensongères, comme le prétendent ces derniers, a encore souligné le chef de l’Etat, dans une limpide allusion à ses adversaires politiques qui lui reprochent, outre sa dérive autoritaire, l’échec des politiques socioéconomiques qu’il a mises en œuvre depuis son accession à la magistrature suprême en 2019.

Kaïs Saïed, dont on ne sait plus s’il incarne le pouvoir ou l’opposition, se complait dans la posture de l’observateur critique, antisystème s’il en est, qui fulmine sans cesse contre un appareil d’Etat et une administration publique qui ne montrent pas beaucoup de zèle à suivre ses recommandations et ses instructions.

I. B.