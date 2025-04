La BEI appuie le secteur de l’eau et de l’assainissement en Tunisie

La Banque européenne d’investissement ( BEI ) renforce son soutien au secteur de l’eau en Tunisie avec deux nouveaux financements totalisant 30 millions d’euros pour améliorer l’approvisionnement en eau potable dans le Grand Tunis.

Il s’agit d’un contrat de financement de 22 millions d’euros signé avec la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) et un contrat de 8 millions d’euros signé avec le gouvernement tunisien.

Ces deux opérations bénéficient d’une garantie de la Commission européenne. Elles permettront de finaliser un projet structurant pour l’approvisionnement en eau potable du Grand Tunis, région la plus densément peuplée du pays et confrontée à une demande croissante en eau.

Le projet comprend la construction d’une nouvelle station de traitement à Bejaoua, la pose de conduites d’adduction d’eau, l’installation de stations de pompage ainsi que la construction de réservoirs afin de desservir l’ensemble du Grand Tunis, y compris les zones de développement futur comme le port financier de Tunis.

Face à une hausse projetée de 50% de la demande d’ici à 2040, cet investissement répond à un besoin stratégique de renforcement de la sécurité hydrique du Grand Tunis. Il contribuera très concrètement à garantir un service fiable et pérenne dans une région en forte croissance démographique, dans un contexte de pression accrue sur les ressources en eau. Le financement additionnel est cofinancé à parts égales avec l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre de l’initiative de délégation réciproque (IDR), un mécanisme de coopération entre bailleurs européens.

De plus, la BEI lance un nouveau partenariat stratégique avec le Fonds mondial pour la nature (WWF), au profit de l’Office national de l’assainissement (Onas), l’établissement public chargé de la gestion du service d’assainissement sur le territoire tunisien.

Ce partenariat vise à promouvoir les solutions fondées sur la nature (Nature-Based Solutions – NBS) afin de répondre aux enjeux liés à l’eau et aux changements climatiques. L’étude menée dans ce cadre se concentrera sur les possibilités d’application des solutions fondées sur la nature dans les villes de moins de 3 000 habitants. Ses conclusions serviront de base à un événement prévu à Tunis le 19 mai, visant à repérer un projet pilote à développer avec le soutien de partenaires internationaux. Cette étude s’inscrit dans la volonté de la BEI de renforcer son dialogue avec la société civile locale autour de projets à fort impact environnemental.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI a déclaré : «À travers ces deux partenariats avec l’Etat tunisien, la Sonede et l’Onas, la BEI soutient des solutions concrètes, innovantes et centrées sur les besoins des populations. Qu’il s’agisse de garantir un accès fiable à l’eau potable ou renforcer les systèmes d’assainissement grâce à des approches fondées sur la nature, notre objectif est de soutenir la résilience du pays face aux défis climatiques. Ces appuis reflètent pleinement notre engagement en faveur d’un développement durable et équitable, aligné avec les priorités du partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Tunisie.»

Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’UE en Tunisie a renchéri: «L’Union européenne et la BEI accompagnent les autorités tunisiennes dans leurs efforts pour garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement nécessaire à la population tunisienne. Ces nouvelles activités s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « Eau » de la Team Europe, qui a déjà permis de mobiliser 1,7 milliard d’euros – soit 5,7 milliards de dinars – dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en Tunisie, grâce aux contributions combinées de l’UE, de ses États membres et d’organismes financiers comme la BEI.»

En parallèle, une contribution d’assistance technique de 5 millions d’euros financée par l’UE et mise en œuvre en partenariat avec la BEI appuiera le ministère de l’économie et de la planification dans la préparation d’une nouvelle génération de projets d’investissement public.

Cette assistance visera à améliorer la qualité, la durabilité et la résilience des futurs projets dans des secteurs clés pour le développement à long terme de la Tunisie. Elle est une parfaite illustration de la volonté de l’UE et de la BEI de travailler en étroite collaboration avec le ministère de l’économie et de la planification en matière de réalisation de projets d’investissements prioritaires pour la Tunisie.

Ces actions s’inscrivent dans l’approche globale de BEI Monde, la branche de la Banque dédiée aux financements en dehors de l’Union européenne, conformément aux priorités du partenariat stratégique UE-Tunisie et aux objectifs de l’Agenda 2030. Elles sont également pleinement cohérentes avec le Mémorandum d’entente signé entre l’Union européenne et la Tunisie, qui vise à renforcer une coopération globale et durable autour de priorités communes, notamment l’accès à l’eau, la résilience climatique et le développement territorial équilibré.

