La Koika au chevet des enfants atteints de thalassémie majeure à Sfax

Sfax a accueilli, les 28 et 29 avril 2025, deux événements majeurs illustrant l’engagement commun de la Tunisie et de la Corée du Sud en faveur du développement durable, de l’échange de connaissances et du soutien au secteur de la santé.

Les deux événements ont été organisés pâr l’Agence coréenne de coopération Internationale (Koika), en partenariat avec l’Association tunisienne des anciens stagiaires de la Koika (Kaat) et le programme World Friends Korea (WFK).

Le Complexe des Jeunes de Sfax a accueilli, le 28 avril, au Complexe des Jeunes de Sfax ; une «Journée d’engagement communautaire et d’échange culturel», une activité fédératrice réunissant enfants, familles, encadrants éducatifs et responsables locaux autour d’une série d’ateliers ludiques, culturels et pédagogiques, animés par les Koica alumnis en Tunisie (Kaat).

À travers des jeux éducatifs, des quiz sur la culture coréenne, l’écriture en hangeul et des animations participatives, cette journée a permis de tisser des liens interculturels forts entre les jeunes générations tunisiennes et coréennes. Elle a aussi été l’occasion d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération décentralisée, notamment en matière de volontariat éducatif et culturel.

Parmi les moments forts, les témoignages des anciens bénéficiaires du programme Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow (Ciat), financé par la Koika, ont capté l’attention de l’auditoire. Ces alumni ont partagé leurs parcours en Corée du Sud, en expliquant comment ces formations spécialisées leur ont permis d’améliorer la performance de leurs institutions d’origine, de moderniser leurs pratiques professionnelles et de renforcer leur leadership dans les administrations publiques et les secteurs clés.

«Le programme Ciat est bien plus qu’une formation : c’est une expérience humaine et professionnelle transformatrice, qui nourrit une vision nouvelle de la gouvernance et de l’innovation publique», a déclaré l’un des intervenants tunisiens.

Le 29 avril une cérémonie a eu lieu au Centre hospitalo-universitaire Hédi Chaker de Sfax, pour la remise de 22 équipements médicaux essentiels destinés à améliorer la qualité des soins dans le domaine de l’hématologie pédiatrique.

D’une valeur de 10 300 USD, ce don s’inscrit dans le cadre d’un projet de solidarité structurant visant à soutenir la prise en charge des enfants atteints de thalassémie majeure.

Grâce à cette initiative portée par les alumnis de la Koika, en coordination avec les volontaires du programme WFK, une unité hospitalière dédiée aux enfants polytransfusés a été mise en service au sein du service de pédiatrie A, leur permettant d’être pris en charge en dehors de l’hôpital du jour, dans un environnement plus calme, sécurisé et adapté à leurs besoins spécifiques.

La cérémonie s’est tenue en présence de Namsoon Lee, directrice de la Koika en Tunisie, Hatem Cherif, directeur régional de la santé de Sfax, Mondher El Abed, directeur général du CHU Hedi Chaker Sfax, les chefs de services hospitaliers, dont la pédiatrie A et l’hématologie et des représentants de la Koika, de la Kaat, ainsi que du personnel administratif et technique de l’hôpital.

Dans son intervention, Mme Lee a souligné l’engagement de la Corée en Tunisiequi «va bien au-delà du transfert de connaissances» et «se manifeste aussi par des actions concrètes sur le terrain, au service des populations les plus vulnérables.»

En parallèle, des ateliers éducatifs et récréatifs ont été organisés au sein du CHU pour les enfants hospitalisés, apportant joie, réconfort et sourires, et illustrant la dimension profondément humaine et interculturelle de la coopération coréenne en Tunisie.

Les autorités locales ont chaleureusement salué cette initiative, soulignant son impact réel sur la qualité de vie des patients, tout en réaffirmant leur reconnaissance envers la Koika, le comité Kaat et les volontaires impliqués.

Communiqué.