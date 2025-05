Communiqué du comité de défense d’Ali Larayedh à l’approche du verdict

À l’approche du verdict dans l’affaire d’envoi de Tunisiens dans des zones de conflits, le comité de défense de l’ancien chef du gouvernement et ancien ministre de l’Intérieur nahdhaoui Ali Laarayedh a publié un communiqué adressé à l’opinion publique.

Diffusé via la page du parti islamiste Ennahadha ce jeudi 1er mai 2025, le communiqué dénonce notamment ce que la défense qualifie de « campagne de diffamation et de désinformation orchestrée et visant à imposer un récit basé sur le mensonge, la tromperie et la calomnie contre les opposants au pouvoir ».

Le comité de défense met par ailleurs en garde l’opinion publique contre la propagation d’informations erronées et d’allégations sans fondement, et affirme même que les investigations approfondies n’ont révélé aucune infraction à la loi imputable à Ali Larayedh.

Les avocats affirment aussi que l’enquête a « prouvé l’absence d’intervention d’Ali Larayedh pour autoriser des entrées ou sorties du territoire tunisien, la mise en place de mesures strictes sous sa direction au ministère de l’Intérieur pour limiter les départs vers les zones de conflits (notamment l’autorisation parentale pour les moins de 35 ans et l’application de la procédure S17) et le niveau historiquement bas des départs durant cette période ».

La même source a de ce fait lancé un appel pour que cessent les tentatives de pression sur le pouvoir judiciaire à travers la diffusion de « fausses informations et de récits erronés visant à diffamer Ali Larayedh » et a par ailleurs annoncé son intention d’engager des poursuites contre toutes les personnes ayant « agi de manière préjudiciable au dirigeant du parti Ennahdha, s’étant rendues coupables de falsification, de mensonge et de calomnie », lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.