Des films japonais à découvrir gratuitement sur JFF Theater

L’ambassade du Japon en Tunisie annonce que le JFF Theater ouvre les portes du cinéma japonais gratuitement avec des sous-titres en français et en arabe !

Destiné aux amateurs de culture japonaise et de cinéma du monde entier, l’événement offre une occasion unique de découvrir six films japonais captivants, et ce, entièrement gratuitement !

Dès aujourd’hui et jusqu’au 1er août 2025 JFF Theater offre un programme d’immersion cinématographique :

Nabbie’s Love

The Genealogy of Sake

A Handful of Salt

Love and the Grand Tug-of-war

Three Sisters

Ito

Ces six œuvres cinématographiques offrent un aperçu fascinant du mode de vie et de la pensée des Japonais, en racontant des récits intimes aux fresques épiques, la richesse et la diversité de la culture nippone à travers le prisme de ses réalisateurs talentueux, promettent les organisateurs.

Lien pour accéder à cette sélection de films gratuits