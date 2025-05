Formation professionnelle, emploi et compétitivité des entreprises

La formation professionnelle joue un rôle crucial dans l’amélioration de la performance des entreprises. En permettant aux employés d’acquérir de nouvelles compétences et de se perfectionner dans leur domaine, la formation professionnelle augmente leur efficacité et leur productivité au sein de l’entreprise. De plus, en favorisant le développement des compétences des salariés, la formation professionnelle contribue à renforcer la compétitivité de l’entreprise sur le marché.

Habib Glenza

Lorsque je suis revenu au bercail, en 1975, après avoir terminé mes études supérieures techniques, j’ai constaté l’absence totale de formation professionnelle en Tunisie. A cette époque le ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi (MFPE) ainsi que l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) n’étaient pas encore créés.

A l’époque, tous les pays développés accordaient un intérêt crucial à la formation professionnelle et à la recherche scientifique, pour le développement de leurs entreprises et des compétences professionnelles de leurs employés. Grâce à la formation professionnelle pertinente et à la recherche scientifique générale ou ciblée, des pays européens comme l’Allemagne, les pays scandinaves, l’Angleterre, la France, l’Italie et des pays asiatiques comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taiwan, sont devenus des puissances économiques incontournables. Résultat : ayant perdu beaucoup de temps, les autres pays du monde, notamment les arabes et africains, ne peuvent plus suivre l’évolution des techniques et des technologies de plus en plus sophistiquées.

Formation professionnelle et développement technologique

Des études récentes, en Pologne, ont montré que les entreprises qui misent sur la formation professionnelle sont plus compétitives sur le marché et ont plus de facilité à s’adapter aux évolutions technologiques et aux changements de l’environnement économique. Ces études montrent clairement que la formation professionnelle représente un investissement stratégique essentiel pour assurer la croissance et la pérennité des entreprises. La relation entre la formation professionnelle et la compétitivité du marché est un élément clé pour la croissance économique et la prospérité des entreprises.

Cependant, il est important de distinguer trois types de formation dans les domaines professionnels et académiques : la formation initiale, la formation continue et la formation en alternance.

La formation initiale désigne l’ensemble des enseignements et apprentissages dispensés lors de la première phase de scolarité, avant l’entrée dans la vie professionnelle, généralement dans des établissements d’enseignement publics ou privés tels que les écoles, les universités, les instituts de formation professionnelle, etc. Elle concerne donc essentiellement les étudiants et les jeunes diplômés. Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier choisi par l’élève. Elle se déroule sous la forme d’un cursus scolaire ou universitaire classique.

La formation continue, quant à elle, s’adresse à des personnes déjà en activité professionnelle. Elle a pour objectif de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences ou de se perfectionner dans leur domaine d’activité. Elle peut prendre diverses formes : stages, formations présentielle ou à distance, e-learning, coaching, etc.

La formation en alternance est une méthode pertinente de formation professionnelle mise en place par les Allemands (die duale ausbildung). Elle comprend beaucoup de travail pratique, dure en général entre deux et trois ans et demi et se déroule en deux phases. Un à deux jours ou plus par semaine à l’école, où les formateurs transmettent les connaissances théoriques. Les autres jours en entreprise pour appliquer ces connaissances en travaillant, par exemple, sur une machine. Cela permet au stagiaire de voir comment fonctionne l’entreprise, ce qu’elle fait et comment il doit travailler plus tard.

Ce mariage de théorie et de pratique prépare particulièrement bien les apprentis à ce que les entreprises attendent d’eux : pas seulement des connaissances techniques, mais aussi une expérience pratique permettant d’utiliser leurs savoirs. Parmi les 328 filières de formation reconnues en Allemagne, on peut trouver, certainement, une formation qui correspond aux capacités ou aux ambitions du stagiaire.

La formation en alternance offre de très bonnes chances de trouver un emploi. C’est pourquoi elle remporte un franc succès auprès des élèves allemands, filles ou garçons : environ deux tiers des jeunes qui quittent l’école s’engagent dans cette formation spécifique.

La formation professionnelle en Tunisie

L’ATFP a été créée en vertu de la loi nr. 93-11 du 17/02/1993, promulguée dans le but de lui conférer un rôle clé dans le développement de la formation professionnelle.

En 1996, l’ATFP m’a engagé en tant que formateur-vacataire pour former des stagiaires en buanderie et en nettoyage à sec au Centre de formation professionnelle d’Ezzouhour à Tunis. J’étais très étonné de constater l’absence de programme scientifique officiel pour la formation théorique et d’équipements adéquats pour la formation pratique. En plus, les jeunes stagiaires ne connaissent pas les matières de bases telles que la chimie, la mécanique, le textile, l’électromécanique pour apprendre les techniques et les technologies de lavage du linge et de nettoyage à sec des vêtements! La plupart des ces stagiaires n’ont pas réussi dans leurs études primaires ou secondaires!

Par conséquent, notre modèle de formation n’est ni qualitatif ni quantitatif. Nous formons des stagiaires sans aucune compétence, dépassés par l’évolution fulgurante des textiles et du matériel de blanchisserie et de pressing de plus en plus cher et sophistiqué, dont l’entretien devient accessible aux seuls diplômés du supérieur!

Devant ces conditions, il m’était impossible de former des diplômés qualifiés capables de répondre aux besoins des pressings, des laveries et des buanderies. J’ai donc renoncé à cette mission bien avant le terme de mon contrat.

En 2010, j’ai quitté la Tunisie pour me consacrer à la formation et la recherche dans le secteur de l’entretien des textiles dans le pays où j’ai terminé mes études supérieures techniques et où la formation est qualitative et quantitative.

J’attire ici l’attention du lecteur sur le fait que la situation de la filière du lavage à l’eau et à sec n’a pas évolué depuis dans notre pays. Il suffit de voir l’état du linge et des équipements de buanderie et de pressing dans les hôtels pour s’en rendre compte.

