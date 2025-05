L’IFT à la Foire du Livre de Tunis | Lecture dessinée en musique

L’institut français de Tunisie (IFT) organise un évènement à la Foire internationale du livre de Tunis : Lecture dessinée en musique avec Karthika Naïr et Joëlle Jolivet.

Cet évènement prévu samedi 3 mai de 15h à 16h autour de albums Le Tigre de miel (Hélium, 2013) et Les Oiseaux électriques de Pothakudi (Hélium, 2022) de Karthika Naïr et Joëlle Jolivet et sera accompagné au Kanoun par Imen Mourali.

La lecture sera suivie d’une séance de dédicaces en collaboration avec la librairie Culturel.

—– Joëlle Jolivet —–

Illustratrice française, Joëlle Jolivet a toujours dessiné puis peint et gravé. Après des études de graphisme à l’École supérieure des arts appliqués Duperré à Paris, elle s’intéresse à la lithographie et suit des cours à l’École des beaux-arts de Paris. Cela la conduit à la gravure sur linoléum, son principal moyen d’expression.

Elle a publié de nombreux albums édités dans le monde entier, illustré des couvertures de romans et travaille régulièrement pour la presse.

—– Karthika Nair —–

Poète, écrivaine, programmatrice et productrice de danse, Karthika Naïr influence la scène contemporaine française de la danse tout comme la scène littéraire internationale. Outre ses collaborations avec des chorégraphes renommés comme Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan ou Damien Jalet, elle publie plusieurs livres, dont une adaptation très remarquée du Mahabharata (traduit en français en 2024 sous le titre Le Cantique des lionnes, au Nouvel Attila) et les deux récits Le tigre de miel (Hélium, 2013) et Les Oiseaux électriques de Pothakudi (Hélium, 2022) avec l’illustratrice Joëlle Jolivet

—– Imen Mourali —–

Imen Mourali est une musicienne multi-instrumentiste tunisienne, formée dès l’enfance au conservatoire en percussions, kanoun, théorie musicale, ainsi qu’aux modes et rythmes orientaux et tunisiens. Diplômée en musique arabe en 2008, elle a poursuivi son parcours en explorant divers styles : musique grecque, latino, klezmer, chanson française et jazz. Toujours en quête de nouvelles découvertes musicales, elle a cofondé plusieurs projets : Fn’Art (2013), Annava (2015), puis Philia (2018). Elle a été percussionniste au sein de Jazmin, groupe de jazz manouche et New Orleans.