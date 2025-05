Cité des Sciences de Tunis | La micro-nutrition, pour une santé optimisée

La Cité des Sciences de Tunis, en partenariat avec le Laboratoire (LBVBGR) de l’Institut supérieur de biotechnologie de Sidi Thabet (ISBST), vous invite à une journée scientifique passionnante dédiée à un domaine en pleine expansion : la micro-nutrition pour une santé optimisée.

Rendez-vous le mercredi 7 mai 2025, à partir de 9h30, à la Cité des Sciences à Tunis, précisément dans la Salle de Commission 1 et la Salle Ibn Al Jazzar.

Cet événement gratuit et ouvert à tous promet d’éclairer les enjeux et les bénéfices d’une approche nutritionnelle personnalisée et prévoit notamment des conférences animées par des experts du domaine, qui rendront accessibles les concepts clés de la micro-nutrition et son impact sur la prévention des maladies et le maintien d’une santé durable.

Cette journée scientifique de sensibilisation est une occasion idéale pour le grand public, les étudiants et les professionnels de la santé de découvrir les fondements et les applications de la micro-nutrition.

Y. N.