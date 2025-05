Water Expo 5.0 │ Appui de la coopération italienne au secteur de l’eau tunisien

L’Agence italienne de coopération au développement (AICS) et le programme Adapt participent au salon Water Expo 5.0, qui se tient les 7 et 8 mai 2015 au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, à Tunis.

Le programme d’«Appui au développement durable dans le secteur de l’agriculture et de la pêche artisanale en Tunisie» (Adapt) est, rappelons-le, financé par l’Union européenne (UE). Selon le représentant de la délégation de l’UE en Tunisie, Stéphane Brossard, «Le programme Adapt reflète l’engagement de l’Europe pour accompagner la transition écologique en Tunisie. À travers le Fonds d’appui Adapt-Invest, l’UE soutient les opérateurs économiques prêts à s’engager dans cette voie de l’agriculture durable et accompagne les institutions qui feront progresser vers plus de durabilité.»

«Découvrez nos projets phares pour la gestion durable de l’eau et la transition agro-écologique», peut-on lire dans une publication d’AICS Tunis sur Facebook.

Dans le cadre de Water Expo 5.0, AICS Tunis rapporte que des solutions innovantes pour l’irrigation et la réutilisation de l’eau seront présentées et que le soutien de la coopération italienne au secteur de l’eau en Tunisie sera illustré.

L’agence fait également état d’un événement intitulé «Réinventer le cycle de l’eau : vers des solutions durables et innovantes», qui se tiendra aujourd’hui et demain.

Demain également, l’Aics organise une table ronde intitulée «Stratégies et innovations pour une gestion durable de l’eau : technologies, R&D et financement0».

I. B.