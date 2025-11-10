Mehdi Ben Gharbia en grève de la faim « pour réclamer justice et équité»

Estimant être victime d’une vétitable injustice, l’ancien ministre, homme d’affaires et ancien député Mehdi Ben Gharbia a décidé d’entrer en grève de la faim.

En détention depuis octobre 2021, Mehdi Ben Gharbia a transmis un message via sa soeur ce lundi 10 novembre 2025, et a indiqué avoir décidé d’une grève de la faim en vue de protester contre le mandat de dépôt « préventif » émis à son encontre, alors que sa peine initiale n’a même pas encore pris fin, estimant que cette décision « vise à le maintenir en prison sans justification légale »

Mehdi Ben Gharbia considère vivre une injustice estimant que le mandat de dépôt a été émis le 15 mai, sans qu’il ne soit entendu et qu’un interrogatoire était initialement prévu le 11 juin de la même année et souhaite de ce fait comprendre et être informé des faits qui lui sont reprochés pour pouvoir se défendre, ajoute encore la même source.

Notons que le mandat de dépôt précité a été émis dans le cadre du meurtre de Rahma Lahmar (dont le corps sans vie avait été retrouvé au niveau de Aïn Zaghouan en septembre 2020), sachant que Mehdia Ben Gharbia nie tout lien dans cette affaire et que le meurtrier, a été arrêté à l’époque et a été placé en détention après ses aveux.

Y. N.