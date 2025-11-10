SOS village d’enfants Tunisie | Olfa Jerad Rekrouki sacrée « Mère des Mères »

Après plus de 28 ans passés au service des enfants et de l’humain, la grande famille de l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS (ATVESOS) rend un hommage à Madame Olfa Jerad Rekrouki, sacrée « Mère des Mères ».

Pour son dévouement inestimable, son amour sans faille et son expertise qu’elle a généreusement partagés avec les enfants, les jeunes, les mères SOS et toutes les équipes de l’association, elle a reçu le titre et le trophée plus que mérités, commente l’association.

Olfa Jerad Rekrouki « Mère des Mères », a été honorée en reconnaissance d’un parcours professionnel et humain dont l’empreinte restera dans chaque cœur qu’elle a touché

Vidéo