Abdelhamid Jelassi décide d’entrer en grève de la faim

En solidarité avec les autres détenus dans l’affaire dite de complot, l’ancien dirigeant Ennahdha Abdelhamid Jelassi, a décider d’entamer à son tour une grève de la faim.

C’est ce qui a notamment été annoncé, ce lundi 10 novembre 2025, lors d’une conférence organisée par les familles des détenus dans cette affaire et leurs avocats, en précisant que, « malgré un état de santé déjà fragile , Abdelhamid Jelassi s’est voulu solidaire et entrera en grève de la faim à partir de ce soir à minuit ».

Rappelons que Rached Ghannouchi et Issam Chebbi, également en détention, ont emboîté le pas à Jawher Ben Mbarek, qui a été le premier à entamer une grève de la faim pour réclamer « que justice soit faite et que l’injustice dont il se dit victime, lui et les autres détenus dans l’affaire dite de complot soit levée ».