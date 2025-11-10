POLITIQUETunisie

Abdelhamid Jelassi décide d’entrer en grève de la faim

320 0
10 novembre 202510 novembre 2025
Abdelhamid Jelassi décide d’entrer en grève de la faim

En solidarité avec les autres détenus dans l’affaire dite de complot, l’ancien dirigeant Ennahdha Abdelhamid Jelassi, a décider d’entamer à son tour une grève de la faim.

C’est ce qui a notamment été annoncé, ce lundi 10 novembre 2025, lors d’une conférence organisée par les familles des détenus dans cette affaire et leurs avocats, en précisant que, « malgré un état de santé déjà fragile , Abdelhamid Jelassi s’est voulu solidaire et entrera en grève de la faim à partir de ce soir à minuit ».

Rappelons que Rached Ghannouchi et Issam Chebbi, également en détention, ont emboîté le pas à Jawher Ben Mbarek, qui a été le premier à entamer une grève de la faim pour réclamer « que justice soit faite et que l’injustice dont il se dit victime, lui et les autres détenus dans l’affaire dite de complot soit levée ».

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!