Bizerte | Cinq corps en état de décomposition rejetés par la mer

Cinq corps en état de décomposition ont été rejetés par la mer, dans l’après-midi de ce lundi 10 novembre 2025, au niveau des côtes de Bizerte.

Les unités de la protection civile et de la garde maritime sont intervenues dans différentes plages relevant de la délégation de Bizerte-Sud, a précisé l’agence Tap, citant une source de la protection civile.

Les corps ont été transférés au service de médecine légale de l’hôpital universitaire de Bizerte afin de déterminer les circonstances et les causes exactes du décès et d’établir l’identité des victimes, ajoute la même source.

Y. N.