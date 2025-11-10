Issam Chebbi | «Nous ne devons pas accepter l’injustice»

Faiza Rahem a publié dans un bref post Facebook, ce lundi 10 novembre 2025, un message de son époux, Issam Chebbi, secrétaire général du Parti républicain (Al-Joumhouri), incarcéré depuis près de 3 ans et poursuivi avec d’autres opposants dans l’affaire dite de complot contre l’Etat.

Issam Chebbi, qui observe une grève de la faim à la prison de Borj Erroumi (Bizerte) depuis le 7 novembre, en solidarité avec un autre opposant, lui aussi en grève de la faim, depuis le 29 octobre, le professeur de droit public spécialiste de droit constitutionnel, Jawher Ben Mbarek, poursuivi dans la même affaire et incarcéré à la prison de Belli (Nabeul), a demandé à son épouse de diffuser le message suivant, inspiré d’une phrase du célèbre historien Ibn Khaldoun : «La justice est la base de la civilisation, l’injustice conduit à la ruine. Nous ne devons pas l’accepter.»

Il laisse ainsi entendre que lui et ses coaccusés dans le même procès sont victimes d’une injustice.

Rappelons que Issam Chebbi a été condamné, le 18 avril dernier, en première instance, ainsi que son frère Ahmed Nejib Chebbi, président du Front de salut national (FSN), à 18 ans de prison.

I. B.