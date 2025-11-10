La Tunisie lance le projet de reboisement « La Ceinture Verte »

De Gabès à Gafsa, en passant par Sfax, Kairouan et Sidi Bouzid, la Tunisie lancera en 2026 son plus grand projet de reboisement, baptisé «The Green Belt» («La Ceinture Verte»).

Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a annoncé ce projet lors d’un événement organisé par la Banque nationale de gènes (BNG) à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre, le 9 novembre 2025. Ce projet vise à protéger le pays de la désertification et de l’ensablement, tout en valorisant le patrimoine environnemental tunisien, a-t-il déclaré.

«Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan de développement 2026-2030, qui vise à promouvoir le secteur de l’environnement et à mettre en place les stratégies nécessaires pour relever les défis climatiques en Tunisie», a précisé le ministre, dans une déclaration à l’agence de presse Tao.

L’événement a également été l’occasion de déguster une sélection de plats mettant en valeur les saveurs naturelles du patrimoine génétique tunisien.

La Ceinture Verte s’étendra du gouvernorat de Gabès à celui de Gafsa, en passant par Sfax, Kairouan et Sidi Bouzid. «Ce projet contribuera à promouvoir les produits locaux et à étendre les espaces verts grâce au reboisement», a ajouté M. Abid, en précisant que les deux tiers de la superficie totale de la Tunisie sont couverts de végétation : un tiers de forêts et de pâturages, un tiers de terres agricoles et le dernier tiers de désert.

