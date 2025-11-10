Kaïs Saïed | «La Tunisie sera prospère dans ses moindres recoins»

«La Tunisie sera verdoyante et prospère, du nord au sud, jusque dans ses moindres recoins», a déclaré Kaïs Saïed dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la présidence de la République. Les promesses sont toujours bonnes à entendre, mais elles seraient encore meilleures le jour, très lointain, où elles se réaliseraient, si elle se réalisaient un jour. Vidéo.

Le président de la République a fait cette déclaration, hier, dimanche 9 novembre 2025, à l’occasion de la célébration de la fête de l’arbre, en plantant un olivier dans les jardins des nouveaux locaux du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, qu’il considère comme une grande réalisation de ses deux mandats.

L’ambition est un excellent moteur pour la réussite, encore faut-il s’en donner les moyens, surtout financiers, et c’est ce qui manque le plus aujourd’hui à la Tunisie. C’est peut-être par là qu’il va falloir commencer : relancer l’investissement, la production, l’exportation et la croissance pour se doter des moyens de son ambition.

Le choix de planter un arbre dans les jardins du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement n’est pas fortuit, a-t-il d’ailleurs affirmé, dans la même vidéo. Ce conseil servira de cadre à une réforme globale du système éducatif, fondée sur les principes d’égalité, de démocratie et d’inclusion, et qui vise à éradiquer durablement l’analphabétisme sous toutes ses formes, a-t-il encore promis, en comparant le système éducatif à «un arbre qui, profondément enraciné, résiste aux tempêtes les plus violentes», lui qui a tendance à confondre les mots et les choses et à abuser des métaphores.

I. B.