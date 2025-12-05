Qui payera la dette colossale des Etats-Unis ?

La dette nationale des États-Unis est depuis longtemps un sujet de préoccupation pour les présidents américains. Cependant, malgré les efforts récents pour la réduire, elle a dépassé les 37 000 milliards de dollars. C’est une très mauvaise nouvelle pour les Américains, mais aussi pour les autres nations qui vont, indirectement, acculées à en supporter une partie.

Habib Glenza

Les projections du département du Trésor américain pour janvier 2020 prévoyaient que le déficit du gouvernement fédéral ne dépasserait pas 37 000 milliards de dollars avant la fin de l’exercice 2030. Le 12 août 2025, un rapport du même département a révélé que la dette nationale avait dépassé les 37 000 milliards de dollars, un chiffre atteint bien plus tôt que prévu par les analystes qui le prévoyaient pour 2030.

Si la dette américaine a augmenté plus rapidement que prévu, c’est en raison de la pandémie mondiale du Covid-19 et du ralentissement économique mondial qui a suivi cet événement imprévisible.

Une dette qui devrait s’alourdir

Selon l’Associated Press, qui rapportait ces chiffres inquiétants, le gouvernement fédéral a contracté d’importantes dettes sous les présidences de Donald Trump 1 et Joe Biden afin de stabiliser l’économie nationale. Mais les récentes mesures prises par Donal Trump 2, notamment dans le domaine du commerce ou encore de l’immigration, ne vont pas arranger les choses. En effet, l’inflation et le chômage restent élevés. De plus, la nouvelle loi budgétaire de Trump et des Républicains, qui a été adoptée puis promulguée le 4 juillet 2025, va ajouter des milliers de milliards à la dette nationale américaine au cours de la prochaine décennie.

Selon le Bureau du budget du Congrès américain, cette loi devrait alourdir la dette nationale de 4 100 milliards de dollars sur les dix prochaines années, aggravant encore les difficultés auxquelles l’État fédéral est déjà confronté face à l’ampleur de son endettement.

L’un des problèmes les plus préoccupants actuellement à Washington est le rythme auquel la dette nationale augmente. Celle-ci a atteint 34 000 milliards de dollars en janvier 2024, puis 35 000 milliards en juillet 2024. Le seuil suivant a été franchi encore plus rapidement, puisque cette dette a atteint 37 000 milliards en 2025.

En novembre 2024, la dette américaine dépassait déjà les 36 000 milliards de dollars, et à la mi-août, elle atteignit les 37 000 milliards. «Nous ajoutons désormais 1 000 milliards de dollars de plus tous les cinq mois», a expliqué Michael Peterson, expert financier. Au rythme actuel, cette dette devrait atteindre 51 000 milliards de dollars d’ici à 2035.

Michael Peterson est président et directeur général de la Peter G. Peterson Foundation, un groupe qui œuvre à sensibiliser le public à plusieurs défis budgétaires majeurs auxquels sont confrontés les États-Unis. L’expert a récemment déclaré dans un communiqué qu’il ne sera pas facile de rembourser la dette américaine qui a atteint des seuils considérables.

Le 12 août, le Pew Research Center a indiqué dans un rapport que le montant de la dette des États-Unis est actuellement supérieur à son produit intérieur brut (PIB) total, qui s’élevait à 30 300 milliards de dollars au 30 juin 2025. En juin 2025, elle atteignait environ 36 200 milliards de dollars, soit 119,4 % du PIB. Ce chiffre mérite toutefois d’être relativisé : le ratio dette/PIB du pays a déjà été plus élevé par le passé, culminant à un record de 132,8 % en 2020.

L’essentiel de la dette appartient à des étrangers

Le Japon est le plus gros détenteur étranger de la dette américaine. En mai 2025, il en détenait 1 100 milliards de dollars, soit 3,1 % du passif total des États-Unis.

Cependant, l’un des aspects les plus préoccupants de la dette américaine reste le poids croissant de son service (et notamment des intérêts). En 2024, il s’élevait à 879,9 milliards de dollars, soit 13 % de l’ensemble des dépenses fédérales. Un montant supérieur à celui consacré à l’assurance maladie (874,1 milliards) ou encore à la défense (873,5 milliards).

Le montant actuel du montant des intérêts à payer par le gouvernement américain s’élève actuellement à 1 200 milliards de dollars !

Pour faire face à cette situation, le président Trump pourrait être tenté de chercher un moyen pour faire partager une partie de ce lourd fardeau par des partenaires des Etats-Unis. Et avec un président aussi versatile et no limit, on peut s’attendre à tout et surtout au pire !