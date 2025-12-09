Pour le Canada, la Tunisie pourrait être une tête de pont vers l’Afrique  

Le Tunisia Africa Business Council (TABC) annonce que le Canada sera l’invité d’honneur de la 9ᵉ édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa (Fita2026), prévue les 28 et 29 avril 2026 à Tunis. Pour le Canada, qui se réveille difficilement du son tête-à-tête harassant avec son grand voisin (et partenaire presque exclusif) américain, la Tunisie pourrait être une tête de pont pour s’engager dans le marché africain et diversifier davantage ses échanges extérieurs.

«Ce choix illustre la volonté commune de renforcer la coopération économique entre la Tunisie et le Canada, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de partenariat à l’échelle du continent africain», indique le TABC dans son communiqué.

Depuis sa création, Fita s’impose comme l’une des plateformes économiques les plus influentes en Afrique, rassemblant décideurs publics et privés, institutions financières internationales, experts de haut niveau et entreprises opérant dans des secteurs clés. La participation du Canada en tant qu’invité d’honneur traduit une ambition partagée de consolider les relations économiques, de stimuler l’innovation et de promouvoir des projets structurants à fort impact pour le développement du continent africain.

L’édition 2026 sera marquée par une présence institutionnelle et privée canadienne de haut niveau, avec la collaboration étroite de l’ambassade du Canada en Tunisie et l’ambassade de la Tunisie au Canada, qui joueront un rôle central dans la coordination des délégations et l’accompagnement des entreprises canadiennes participantes.

Cette mobilisation ouvre la voie à un approfondissement des échanges économiques, commerciaux et technologiques entre les deux pays et leurs partenaires africains.

Le programme de Fita2026 proposera deux journées d’échanges intensifs, articulés autour de panels thématiques d’envergure, de présentations d’experts internationaux, de sessions de networking stratégique, ainsi que de rencontres B2B et B2G destinées à favoriser des partenariats concrets et durables. Un important Side Event Canada – Afrique, sera organisé en marge de la conférence.

En plaçant le Canada au cœur de cette neuvième édition, TABC ambitionne de renforcer la triangulation Canada-Tunisie-Afrique et de soutenir une dynamique renouvelée d’investissement, de commerce et de coopération multisectorielle.

Cette édition vise à catalyser de nouvelles opportunités et à contribuer à l’émergence d’une vision commune fondée sur une croissance durable, inclusive et mutuellement bénéfique.

Les inscriptions pour Fita2026 sont désormais ouvertes sur ce lien.

