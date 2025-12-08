Les Ailes de la Cité’25 | Journée de l’aéronautique (CST)

La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise, en partenariat avec le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Intérieur, le Centre d’excellence dans les métiers de l’industrie aéronautique (CEMIA) et l’Association tunisienne de l’aéronautique (ATA), et avec la collaboration d’un large réseau d’institutions, d’entreprises et d’associations actives dans le domaine aéronautique, la septième édition de la Journée de l’Aéronautique.

Cet événement d’envergure se tiendra le mercredi 24 décembre 2025 et sera placé sous le thème : « Les Ailes de la Cité’25 ».

Ouvert au grand public, et particulièrement destiné aux jeunes, cet événement constitue un rendez-vous privilégié pour découvrir les métiers, les innovations et les enjeux actuels de l’aéronautique. La Journée de l’Aéronautique rassemble chaque année les principaux acteurs du secteur : professionnels de l’aviation, , institutions académiques, experts, passionnés et curieux et des associations spécialisées.

Elle offre une expérience immersive et pédagogique à tous les visiteurs de la CST : étudiants, lycéens, collégiens et familles.

Cette édition s’inscrit également dans la célébration de deux dates majeures au mois de décembre :

La Journée Internationale de l’Aviation Civile, le 7 décembre ;

Le 101ᵉ anniversaire de l’aéroport de l’Aouina, inauguré le 22 juin 1924.

Au programme, un ensemble d’activités variées et accessibles

Conférences-débats animées par des professionnels du secteur ;

Projection d’un documentaire sur l’histoire de l’aviation en Tunisie ;

Compétition de planeurs destinée aux écoles nationales d’ingénieurs ;

Séances interactives avec simulateurs de vol ;

Ateliers et démonstrations scientifiques;

Expositions et stands ;

Et le quiz de la journée avec remise de cadeaux.

Communiqué