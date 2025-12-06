Le café de contrebande inonde le marché tunisien

Badreddine Bahroun, vice-président du Groupement professionnel des torréfacteurs de café au sein de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), a mis en garde contre la grave crise du secteur, résultant de l’incapacité croissante des commerçants à commercialiser leurs produits face à la forte disponibilité du café de contrebande en provenance d’Algérie et de Libye.

Lors de son passage dans l’émission ‘‘Weekend Al-Kif’’ sur Diwan FM, Bahroun a expliqué que les commerçants sont approvisionnés en café par l’intermédiaire de l’Office de commerce tunisien (OCT) au prix de 34,5 dinars le kilogramme, tandis que le kilogramme de café de contrebande est vendu entre 20 et 22 dinars, une différence qui a incité les propriétaires de cafés à acheter des marchandises de contrebande.

Les opérations de contrebande de café ont enregistré une augmentation significative, notamment en septembre dernier, le marché local ayant été inondé de quantités énormes, exposées et vendues ouvertement via les réseaux sociaux.

Bahroun a critiqué la portée limitée des campagnes de surveillance menées par le ministère du Commerce et les services de sécurité, les jugeant insuffisantes en l’absence d’un cadre juridique dissuasif. Il a également confirmé que l’association professionnelle avait contacté le ministère du Commerce au sujet des importantes quantités de marchandises de contrebande qui inondaient le marché, mais n’avait pas encore reçu de réponse.

Il a également révélé que plusieurs établissements de torréfaction de café dans les gouvernorats du nord-ouest ont fermé leurs portes, avertissant qu’environ 286 établissements opérant dans ce secteur, qui constituent une source de revenus pour des milliers de familles, sont désormais menacés de disparition.