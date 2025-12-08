Braconnage | Un ressortissant qatari arrêté à Tataouine

Dans le cadre de la lutte contre le braconnage et pour la protection de la faune fragile du sud tunisien, les services forestiers de Tataouine ont procédé hier, dimanche 7 décembre 2025, à l’arrestation d’un braconnier qatari.

C’est ce qu’a annoncé Abdelmajid Dabbar, président de l’Association Tunisie écologie en précisant que l’opération a été menée par le chef de la brigade de chasse terrestre de Tataouine au niveau de la zone désertique d’El Wâara et l’arrestation a abouti à la saisie d’un faucon capturé illégalement.

Le dossier a été transmis au Parquet, a ajouté Abdelmajid Dabbar en remerciant tous ceux qui dans leur quotidien en ménagent aucun effort pour préserver nos ressources naturelles terrestres du braconnage sur l’ensemble du territoire .

Y. N.

Ph. d’archives