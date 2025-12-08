Un chauffeur de taxi victime d’un braquage à Kairouan| Un mineur arrêté

Les agents du district de la sûreté nationale de Kairouan ont réussi à interpeller l’auteur d’un braquage à l’arme blanche survenu à l’aube ce lundi contre un chauffeur de taxi.

Le suspect n’est autre qu’un mineur âgé de 17 ans, précise la radio locale Sabra FM, citant une source sécuritaire en indiquant que le chauffeur de taxi a été violemment agressé à l’arme blanche et transporté à l’hôpital régional, où il a été pris en charge.

La même source a ajouté que le suspect a été identifié et arrêté au niveau de l’entrée sud de la ville de Kairouan, avant d’être placé en détention après consultation du ministère public.

Y. N.