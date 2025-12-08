La 8ᵉ édition de « Ciné-Musée » met le patrimoine à l’honneur

L’association Ciné-Sud Patrimoine, en collaboration avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), donne rendez-vous aux cinéphiles pour la 8ᵉ édition de l’événement « Ciné-Musée ».
Cette manifestation qui se poursuit à Sousse jusqu’au 10 décembre 2025, vise à promouvoir et valoriser le patrimoine cinématographique, qu’il soit tunisien ou international, avec une attention particulière portée aux cinémas du Sud.
Ciné-Musée se tiendra également à Tozeur, et ce, après Sousse, soit les 13 et 14 décembre 2025, offrant ainsi une occasion unique de redécouvrir des œuvres marquantes et d’échanger autour de l’histoire du 7e art.
Y. N.
