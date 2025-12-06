Tunisie-France | Double distinction à Paris pour professeure Leïla Ben Hamad

L’Ambassadeur de Tunisie en France, M. Dhia Khaled, a reçu le 5 décembre 2025, Mme Leïla Ben Hamad, Professeure à l’Université de Sousse, qui a récemment brillé par une double distinction à Paris.

Elle a en effet remporté le Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises, décerné par l’Académie Française / Institut de France ainsi que le Prix Émile Benveniste, attribué par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Ces deux Prix rendent hommage à son ouvrage intitulé «L’expression de la simultanéité en français: le cas des locutions conjonctives», qui constitue une contribution majeure à la recherche linguistique contemporaine et illustre l’excellence de la recherche académique tunisienne.

L’Ambassade de Tunisie en France félicite la Professeure Leïla Ben Hamad et lui souhaite plein succès pour sa carrière intellectuelle et scientifique.