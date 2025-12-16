Ooredoo Tunisie, 1er Prix aux HR Awards Tunisie 2025

Ooredoo Tunisie a remporté le Premier Prix lors de la 12ᵉ édition des HR Awards Tunisie 2025, une distinction majeure qui vient saluer son engagement stratégique en faveur de la transformation digitale des ressources humaines et de l’intégration responsable de l’intelligence artificielle au service du capital humain.

Organisée par l’Association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises (Arforghe), en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer (KAS), cette édition s’est tenue le vendredi 12 décembre 2025 en présence de dirigeants d’entreprises, d’experts RH, d’institutionnels et d’acteurs économiques de premier plan.

Placée sous le thème «La digitalisation et l’IA au service du capital humain», cette 12ᵉ édition a mis en lumière les profondes mutations que connaît aujourd’hui la fonction RH, à la croisée de l’innovation technologique et des enjeux humains.

À travers ce Premier Prix, le jury des HR Awards a distingué Ooredoo Tunisie pour sa vision avant-gardiste des ressources humaines, fondée sur l’utilisation intelligente des outils digitaux et de l’IA afin d’optimiser les processus RH, renforcer l’équité, améliorer l’expérience collaborateur et recentrer les équipes sur des missions à forte valeur humaine.

Cette reconnaissance s’inscrit pleinement dans la stratégie globale de l’entreprise, qui considère le capital humain comme un levier central de performance durable et de création de valeur.

«Chez Ooredoo Tunisie, nous sommes convaincus que la technologie n’a de sens que lorsqu’elle sert l’humain. La digitalisation et l’intelligence artificielle sont pour nous des outils puissants pour accompagner nos collaborateurs, développer leurs compétences, renforcer la transparence et bâtir une organisation plus agile, plus équitable et tournée vers l’avenir», a déclaré Mansoor Rashid Al-Khater, Ceo de Ooredoo Tunisie.

Cette distinction vient renforcer le positionnement de Ooredoo Tunisie en tant qu’employeur de référence, engagé à construire un environnement de travail moderne, inclusif et aligné avec les enjeux de transformation digitale et de développement durable de la Tunisie.