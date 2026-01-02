El Amana Takaful devient Al Baraka Assurances

À la suite de la décision de l’assemblée générale du 28 novembre 2025, El Amana Takaful annonce officiellement le changement de son nom commercial et devient Al Baraka Assurances à compter du 1er janvier 2026.

Cette transformation s’inscrit dans le cadre de l’intégration stratégique au sein du Groupe Al Baraka, consécutive à la détention majoritaire de son capital, consolidant ainsi sa position sur le marché tunisien de l’assurance takaful.

Sous sa nouvelle identité, Al Baraka Assurances bénéficiera de l’expertise et des synergies du Groupe afin de proposer à sa clientèle une offre complète de produits d’assurance, fondée sur des valeurs éthiques et alignée sur les standards internationaux.

À cette occasion, les coordonnées institutionnelles évoluent comme suit :

Le nom de domaine devient : www.albaraka‑assurances.com

Adresse de contact : contact@albaraka‑assurances.com

Nouvelle adresse : 59 avenue Alain Savary ,1002 Tunis.

Il est important de préciser que l’ensemble des contrats en cours demeure strictement inchangé.

Cette transformation marque une étape majeure dans le développement de l’assurance islamique en Tunisie et illustre l’engagement du Groupe Al Baraka en faveur du renforcement de l’écosystème financier éthique et durable.