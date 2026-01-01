La Bourse de Tunis enregistre un bond de 35,12% en 2025

La Bourse de Tunis a achevé l’année 2025 sur une performance exceptionnelle, marquée par un record historique de son indice de référence, le Tunindex, qui a bondi de 35,12% pour atteindre 13 449,95 points, selon le Bilan de l’activité boursière 2025, publié, par la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT).

Cette envolée, qui a vu l’indice franchir pour la première fois la barre symbolique des 13 000 points, est principalement attribuée aux impacts positifs sur le comportement des cours des actions des sociétés performantes ayant publié de bons résultats au titre de l’exercice 2024 ou décidé de bons niveaux de dividendes.

L’indice Tunindex 20, représentatif des plus grandes valeurs, a suivi la même tendance avec un gain de 36,30%.

Concernant la capitalisation boursière globale du marché, elle a enregistré une croissance de 31%, s’élevant à 34,66 milliards de dinars contre 26,46 milliards à la fin de 2024. Le secteur financier demeure prépondérant, captant 54% de cette valorisation.

Le dynamisme du marché se reflète également, dans le volume global des échanges, qui a progressé de 46,3% pour atteindre 5,37 milliards de dinars. Sur la seule Cote de la Bourse, le volume quotidien moyen est passé de 7 millions de dinars (MD) en 2024 à 12,3 MD, en 2025.

L’analyse des performances des indices sectoriels place l’indice «Services aux consommateurs» à la tête du classement avec un gain de 59,32%, suivi de l’indice «Biens de consommation» avec une performance de 40,40%. Parmi les performances individuelles les plus spectaculaires, le rapport de la Bourse de Tunis cite Assad (+412,9%), Tuninvest-Sicar (+359,5%), et Poulina (+118,3%).

En ce qui concerne la capitalisation boursière détenue par les étrangers, qui demeure essentiellement stratégique, elle a augmenté de 1 364MD en 2025 pour passer à 6552MD représentant 18,9% de la capitalisation globale du marché, contre 5 188MD et une part de 19,6% en 2024.

Pour ce qui est du montant des transactions sur le marché hors cote, il a augmenté de 454,4% pour atteindre 109 MD contre 20 MD en 2024. Les opérations d’enregistrement et les déclarations ont porté sur un montant de 2 209 MD contre 1 889 MD pour l’année 2024, soit une hausse de 17%.

Il convient de noter que la performance de l’année 2025 n’est pas un événement isolé mais elle s’inscrit dans une trajectoire durable de valorisation du marché tunisien, puisque le Tunindex vient de boucler sa cinquième année consécutive de hausse, confirmant sa résilience face aux chocs économiques.

Cette dynamique quinquennale a été soutenue par la solidité financière des entreprises cotées, dont le résultat global a encore progressé de 12,2% en 2024. Elle a également bénéficié d’un contexte de liquidité abondante dans le système bancaire, entraînant une réallocation de l’épargne vers le marché boursier face à la baisse des taux de placement alternatifs.