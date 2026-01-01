Gaza | «Nous ne nous rendrons pas», déclare le Hamas

«Notre peuple se défend et n’abandonnera pas ses armes tant que l’occupation perdurera.» Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont annoncé lundi 29 décembre 2025 le martyre de leur porte-parole emblématique, Abou Obeida, au cours du génocide israélien en cours dans la bande de Gaza. Le groupe a également annoncé le martyre de Mohammed Sinwar – le frère du chef des Brigades Al-Qassam et du Hamas, Yahya Sinwar – qui avait pris la tête des Brigades Al-Qassam après la mort de Yahya au combat en octobre 2024.

Abou Obeida a été le porte-parole d’Al-Qassam pendant près de deux décennies, devenant ainsi la voix de la résistance à Gaza. Toujours apparu avec un keffieh rouge masquant son visage et s’exprimant sous le nom de guerre Abou Obeida, les Palestiniens attendaient ses discours – qui donnaient des nouvelles de la guerre et des annonces victorieuses – avec une grande anticipation. Cependant, sa véritable identité était restée inconnue. Le nouveau porte-parole d’Al-Qassam a révélé que le vrai nom d’Abou Obeida était Hudhayfah Samir Abdullah Al-Kahlout.

La voix tonnante de la nation

«Ils attendaient son apparition avec passion, voyant en lui une source d’inspiration et dans son keffieh rouge, une icône pour tous les peuples libres du monde», a déclaré le nouveau porte-parole d’Al-Qassam dans un discours vidéo diffusé lundi. «Le grand martyr commandant, porte-parole des Brigades Al-Qassam, la voix tonnante de la nation, un homme de parole et de principes, le pouls de la Palestine, de Jérusalem, de son peuple et de ses combattants.»

Le nouveau porte-parole a confirmé qu’il reprendrait le nom de guerre de son prédécesseur: «Le commandant Hudhayfah Al-Kahlout est parti et nous avons hérité de son titre, Abou Obeida.»

Abou Obeida est tombé martyr lors d’une tentative d’assassinat israélienne fin août, lorsqu’un bâtiment du quartier de Rimal à Gaza a été bombardé. Les Israéliens avaient affirmé avoir tué le porte-parole peu après cette frappe qui avait tué 11 personnes, dont des enfants. Cependant, le Hamas était resté silencieux sur la question jusqu’à aujourd’hui.

Al-Qassam a également confirmé le martyre des cadres supérieurs Hakam Al-Issa, Mohammed Sinwar et Mohammed Shabana. Les deux derniers ont été tués dans une frappe israélienne en mai de cette année. Raed Saad a été tué lorsque les Israéliens ont frappé un véhicule à Gaza au début de ce mois, en violation flagrante du «cessez-le-feu» en cours.

Poursuite de l’assaut génocidaire sur Gaza

Après avoir annoncé la disparition de ses dirigeants, le nouveau porte-parole de Qassam a tourné son attention vers la question du désarmement de la résistance à Gaza. Il a exhorté à la nécessité de démilitariser Israël, car l’État suprémaciste juif poursuit son assaut génocidaire sur Gaza et frappe ses États voisins à volonté et en toute impunité dans la poursuite du Grand Israël : «Nous exhortons tous ceux que cela concerne à œuvrer au désarmement de l’occupation de son arsenal mortel, qui a été utilisé et continue d’être utilisé dans le génocide de notre peuple et l’agression contre les pays de la région, au lieu de se concentrer sur les armes légères palestiniennes, que l’ennemi utilise comme un prétexte fallacieux pour saborder le cessez-le-feu.»

Abou Obeida a rejeté l’idée que les Palestiniens rendent leurs armes tant que les Israéliens continuent de les occuper. «Notre peuple se défend et n’abandonnera pas ses armes tant que l’occupation restera. Et il ne se rendra pas, même s’il doit se battre avec ses ongles», a-t-il dit.

Il a exhorté les nations islamiques à comprendre les véritables desseins d’Israël, qui ne cesse d’ajouter de nouvelles «capitales» à sa liste de cibles chaque jour, et à «réaliser la faiblesse de cet ennemi arrogant, qui a été humilié sur le sol de Gaza. Sachez que l’automne de l’occupation a commencé, la ‘‘malédiction de la huitième décennie’’ s’est abattue et qu’une autre bataille ébranle ses piliers et érode ses fondations aujourd’hui – un présage de sa disparition, si Dieu le veut.»

Malgré le «cessez-le-feu» entré en vigueur le 10 octobre, les Israéliens n’ont pas cessé de massacrer des Palestiniens un seul jour. Plus de 400 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début du «cessez-le-feu». De plus, en violation flagrante des termes de la trêve, les Israéliens ne laissent entrer qu’une infime fraction des 600 camions d’aide quotidiens convenus dans l’enclave assiégée.

Jusqu’à ce que l’agression israélienne cesse

En raison du blocus total et du début d’un hiver brutal, plusieurs nourrissons sont morts de froid. Les pluies, les vents froids et la chute des températures ont combiné leurs effets pour faire des ravages parmi les Palestiniens affamés, qui luttent pour rester au chaud et en sécurité dans des tentes en plastique déchirées qui tiennent à peine debout après des mois d’utilisation continue.

Abou Obeida a exhorté les «peuples libres du monde» à maintenir et intensifier leur mobilisation jusqu’à ce que l’agression israélienne cesse et que les auteurs du génocide soient traduits en justice : «Cette agression exige que notre peuple y fasse face, envoyant un message à tous les peuples libres du monde que l’agression de l’occupation n’a pas cessé, donc leur mouvement ne doit pas s’arrêter non plus ; il doit se poursuivre et s’intensifier publiquement, politiquement et légalement pour que les criminels n’échappent pas au châtiment.»

«Même si les canons se sont tus, Gaza souffre encore amèrement ; c’est notre devoir de l’aider et de soulager ses souffrances», a ajouté Abou Obeida. «C’est le moins que l’on puisse offrir à son peuple après que beaucoup l’ont abandonné pendant le génocide.»

Source : Palestine will be Free, traduit de l’anglais par Tlaxcala.