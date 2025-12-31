Sahbi Atig | Verdict de la Cour d’appel

La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire de blanchiment d’argent visant Sahbi Atig, dirigeant du parti islamiste Ennahdha.

Sahbi Atig a été condamné dans cette affaire à quinze ans de prison en première instance, peine confirmée ce mercredi 31 décembre 2025 en appel.

Quatre autres accusés ont été condamnés à

Des peines allant de un à quinze ans de prison ont également été prononcées ce jour à l’encontre de quatre autres personnes poursuivies dans cette même affaire de blanchiment d’argent et détention illégale de devises.

Y. N.